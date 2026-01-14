Власенко назвав обшук свого кабінету НАБУ незаконним: Це тиск та помста за мою позицію

Сергій Власенко (Фото: Андрій Гудзенко / LIGA.net)

Нардеп Сергій Власенко, який станом на 14 січня перебуває у відрядженні на засіданні комітету Парламентської асамблеї ради Європи (ПАРЄ), назвав обшуки Національного антикорупційного бюро у власному офісі незаконними.

"Повʼязую такі спроби НАБУ з помстою за мою усталену публічну позицію, щодо НАБУ-САП-ВАКС. Та мою політичну позицію по голосуванню влітку за відомі закони, які зменшували можливість НАБУ-САП займатися "бєспрєдєлом", – заявив нардеп.

Читайте також Методичка зламалася, або На кого працює НАБУ у парні і непарні числа

Він зазначив, що ймовірні факти "очевидної корупції" у Вищому антикорупційному суді та під час проведення конкурсів на посади суддів нібито не зацікавили ані НАБУ, ані Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру. Нібито так само, як і корупція в незалежних Наглядових радах державних підприємств, як нібито незаконне фінансування членів ГРД та інше.

Також нардеп повідомив, що нібито чув від колег та друзів про "погрози від НАБУ та САП" на свою адресу. Але зазначив, що після обрання головою тимчасової слідчої комісії у червні 2025 року звернувся з листами до всіх правоохоронних органів із питанням, чи не мають вони до нього претензій кримінального плану. І отримав негативну відповідь, зокрема, від НАБУ.

"Тому цікаво дізнатися, чого ж НАБУ так рвалося у мій кабінет. Можливо треба було мати доступ до матеріалів ТСК? А для детективів НАБУ можу публічно додатково пояснити, що флешками останній раз користувався років сім-вісім назад, а може і більше. Тому, одразу після повернення із відрядження (через пару днів) попрошу повернути моє майно", – зазначив Власенко.

Нардеп заявив, що обшук був проведений без ухвали слідчого судді й без погодження з прокурором, прикриваючись "невідкладністю" слідчих дій. Він стверджує, що НАБУ було проінформоване про його відрядження з 10 січня.

"Вважаю такі незаконні дії НАБУ тиском на мене, як народного депутата України за мою політичну і професійну позицію", – наголосив Власенко.

Про обшуки у Власенка повідомила лідерка Батьківщини Юлія Тимошенко під час виступу в Раді. Коментуючи обшуки у себе, вона розповіла, що правоохоронці попросили ключ від кабінету нардепа та нібито погрожували "розтрощити двері", якщо вона його не надасть. Коли ключ дали та двері відкрили, правоохоронці "все перевернули" в кабінеті Власенка та забрали флешки, сказала Тимошенко.