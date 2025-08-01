У Зеленского заявили, что в 18-м пакете санкций около 40% содержания – предложения Украины
Владислав Власюк (Фото: Facebook-аккаунт чиновника)

В 18-м санкционном пакете Европейского Союза ориентировочно 40% содержания – это предложения Украины, однако в нем есть не все, что хотел бы видеть Киев. Об этом в интервью LIGA.net рассказал уполномоченный президента по вопросам санкционной политики Владислав Власюк.

По его словам, 18-й пакет точно входит в список трех лучших среди всех санкционных пакетов ЕС.

Читайте также
"Ценовой потолок на российскую нефть – это сексуально", – уполномоченный президента по санкциям Власюк

"Хороший пакет. Сильно отличается от первого драфта до финального в лучшую сторону. Президент Владимир Зеленский сумел убедить партнеров из ЕС, что практика мягкого подавления действует слишком медленно, у нас просто нет столько времени", — сказал Власюк.

Он уточнил, что теперь в санкции включены такие принципиальные вещи, как ценовой потолок на российскую нефть.

"В 18-м санкционном пакете ориентировочно 40% содержания – это наши предложения: украинской стороны и Международной санкционной группы, которую совместно возглавляют глава ОПУ Андрей Ермак и посол Майкл Макфол", – рассказал уполномоченный.

Чиновник подчеркнул, что Украине и ЕС удалось наладить двустороннюю синхронизацию – Киев синхронизирует санкции партнеров, а они – украинские.

Власюк акцентировал, что в 18-м пакете есть не все, чего ожидала Украина. В частности, Киев хотел внесения в санкционные списки физических лиц-капитанов из теневого флота. Но включили только одного – капитана судна Jaguar, которое пыталась задержать Эстония в мае.

"Также мы хотели увидеть в санкционном списке пять-семь конкретных российских банков. Некоторые туда попали, некоторые – нет. И это немного расстраивает. Какие не вошли, – не буду говорить, потому что мы их снова сейчас просим внести", – рассказал он.

Читайте также
Россия находится в глубоком экономическом кризисе. Экономист о влиянии санкций на РФ
санкциивойнаВладислав Власюк