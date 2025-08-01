У Зеленського заявили, що у 18-му пакеті санкцій орієнтовно 40% змісту – це пропозиції України

Уповноважений президента з питань санкційної політики вважає, що 18-й пакет входить в трійку найкращих

Владислав Власюк (Фото: Facebook-акаунт посадовця)

У 18-му санкційному пакеті Європейського Союзу орієнтовно 40% змісту – це пропозиції України, однак у ньому є не все, що хотів би бачити Київ. Про це в інтерв’ю LIGA.net розповів уповноважений президента з питань санкційної політики Владислав Власюк.

За його словами, 18-й пакет точно входить у список трьох найкращих серед усіх санкційних пакетів ЄС.

"Хороший пакет. Сильно відрізняється від першого драфту до фінального в кращу сторону. Президент Володимир Зеленський зумів переконати партнерів з ЄС, що практика м’якого придушування діє надто повільно, у нас просто немає стільки часу", – сказав Власюк.

Він уточнив, що тепер до санкцій внесені такі принципові речі, як цінова стеля на російську нафту.

"У 18-му санкційному пакеті орієнтовно 40% змісту – це наші пропозиції: української сторони та Міжнародної санкційної групи, яку спільно очолюють голова ОПУ Андрій Єрмак і посол Майкл Макфол", – розповів уповноважений.

Посадовець наголосив, що Україні та ЄС вдалося налагодити двосторонню синхронізацію – Київ синхронізує санкції партнерів, а вони – українські.

Власюк акцентував, що у 18-му пакеті є не все, чого очікувала Україна. Зокрема, Київ хотів внесення в санкційні списки фізичних осіб-капітанів з тіньового флоту. Але внесли лише одного – капітана судна Jaguar, що намагалась затримати Естонія у травні.

"Також ми хотіли побачити у санкційному списку п'ять-сім конкретних російських банків. Деякі туди потрапили, деякі – ні. І це трохи засмучує. Які не зайшли, – не буду казати, тому що ми їх знову зараз просимо внести", – розповів він.

18 липня повідомлялося, що Євросоюз у 18-му пакеті санкцій знизив поріг цін на російську нафту до $47,6 за барель.

19 липня ЄС опублікував в Офіційному журналі списки фізичних та юридичних осіб, які потрапили до 18-го пакета санкцій проти Росії.