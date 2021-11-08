Вместо Корниенко. Главой партии Слуга народа может стать Елена Шуляк – источник
Нардеп Елена Шуляк может возглавить партию Слуга народа вместо Александра Корниенко, который сложил полномочия после избрания вице-спикером Верховной Рады. Об этом LIGA.net сообщили три собеседника из руководства фракции СН.
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Во фракции СН официально пока не называют имени нового главы партии, пресс-секретарь "слуг" Юлия Палийчук написала в Telegram, что его или ее изберут на партийном съезде. По данным собеседников LIGA.net, эту должность может занять Шуляк. Также нардеп СН Александр Качура написал в Telegram, что будет рекомендовать назначить Шуляк.
Она была избрана в Раду под 13 номером в списке Слуги народа. Является замглавы комитета по вопросам организации госвласти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства. С ноября 2019-го по март 2020-го была представителем Кабмина в Раде. С декабря 2020-го возглавляет Координационный совет по вопросам градостроительства при президенте.
До прихода в политику работала в сфере аудита и девелопмента, в частности была гендиром Midland Development Ukraine, возглавляла набсовет Ukrainian Building Community и была сооснователем ООО "Криэйтор". Также она была членом правления и руководителем сектора "Строительство" общественной организации Офис эффективного регулирования (BRDO), которую возглавлял Алексей Гончарук, первый премьер-министр при президенте Владимире Зеленском.
- 7 октября 2021 года Рада проголосовала за отставку на тот момент спикера парламента Дмитрия Разумкова.
- 8 октября спикером Рады был избран Руслан Стефанчук. 19 октября на освободившуюся после избрания Стефанчука спикером должность его первого вице-спикера был избран Корниенко.
- Сегодня Корниенко заявил о сложении полномочий главы партии СН, чтобы сосредоточиться на работе в Раде.
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