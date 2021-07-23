UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Вместо Монастырского. ЦИК признала сумчанина Швачко народным депутатом

Цей матеріал також доступний українською
23.07.2021, 18:31
Вместо Монастырского. ЦИК признала сумчанина Швачко народным депутатом - Фото
Антон Швачко (Фото: facebook.com/Anton.Shvachko.1992)

Сегодня, 23 июля, Центральная избирательная комиссия признала народным депутатом Антона Швачко. Он займет место сложившего мандат Дениса Монастырского, который возглавил министерство внутренних дел. Такое решение было принято на заседании Центризбиркома.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Комиссия предлагает признать избранным депутатом Украины на внеочередных выборах 21 июля 2019 года в общегосударственном многомандатном избирательном округе Швачко Антона Алексеевича 1992 года рождения. Образование – высшее, временно не работает, проживает в городе Суми, беспартийный, включен в избирательный список политической партии Слуга народа под номером 139", – сказала во вступительном слове секретарь комиссии Елена Гаттаулина.

За признание Швачко нардепом проголосовали 14 членов ЦИК.

СПРАВКА. Антон Швачко – №139 в партийном списке Слуги народа. Родился 11 декабря 1992 года, есть высшее образование, судимости отсутствуют. Как значится на сайте ЦИК, на момент регистрации кандидата (24 июня 2019-го) Швачко был временно безработным. По данным декларации за 2019-й, в собственности Швачко – квартиры площадью 85,2 кв. м (он указан единственным владельцем) и площадью 30,67 кв. м (владеет вместе с матерью). В декларации также сообщается о 283 650 грн на банковском счету, а также $27 000, €15 000 и 250 000 грн наличкой. В источниках доходов за декларируемый период Швачко указал только 48 000 грн, полученных от "отчуждения движимого имущества".

Читайте также: Место Монастырского в Раде займет 28-летний сумчанин: что о нем известно

Наталия Медведева
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
верховная рада народный депутат цик Антон Швачко
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Business Analyst
Киев Semantrum
Юрисконсульт
Киев Група Компаній ЛІГА
Менеджер з продажів реклами
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 