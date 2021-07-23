Вместо Монастырского. ЦИК признала сумчанина Швачко народным депутатом
Сегодня, 23 июля, Центральная избирательная комиссия признала народным депутатом Антона Швачко. Он займет место сложившего мандат Дениса Монастырского, который возглавил министерство внутренних дел. Такое решение было принято на заседании Центризбиркома.
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"Комиссия предлагает признать избранным депутатом Украины на внеочередных выборах 21 июля 2019 года в общегосударственном многомандатном избирательном округе Швачко Антона Алексеевича 1992 года рождения. Образование – высшее, временно не работает, проживает в городе Суми, беспартийный, включен в избирательный список политической партии Слуга народа под номером 139", – сказала во вступительном слове секретарь комиссии Елена Гаттаулина.
За признание Швачко нардепом проголосовали 14 членов ЦИК.
- 13 июля Аваков подал в отставку после просьбы Зеленского.
- 15 июля Рада уволила Авакова.
- 16 июля Рада проголосовала за назначение Монастырского министром внутренних дел.
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