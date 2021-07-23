Вместо Монастырского. ЦИК признала сумчанина Швачко народным депутатом

Сегодня, 23 июля, Центральная избирательная комиссия признала народным депутатом Антона Швачко. Он займет место сложившего мандат Дениса Монастырского, который возглавил министерство внутренних дел. Такое решение было принято на заседании Центризбиркома.

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"Комиссия предлагает признать избранным депутатом Украины на внеочередных выборах 21 июля 2019 года в общегосударственном многомандатном избирательном округе Швачко Антона Алексеевича 1992 года рождения. Образование – высшее, временно не работает, проживает в городе Суми, беспартийный, включен в избирательный список политической партии Слуга народа под номером 139", – сказала во вступительном слове секретарь комиссии Елена Гаттаулина.

За признание Швачко нардепом проголосовали 14 членов ЦИК.

СПРАВКА. Антон Швачко – №139 в партийном списке Слуги народа. Родился 11 декабря 1992 года, есть высшее образование, судимости отсутствуют. Как значится на сайте ЦИК, на момент регистрации кандидата (24 июня 2019-го) Швачко был временно безработным. По данным декларации за 2019-й, в собственности Швачко – квартиры площадью 85,2 кв. м (он указан единственным владельцем) и площадью 30,67 кв. м (владеет вместе с матерью). В декларации также сообщается о 283 650 грн на банковском счету, а также $27 000, €15 000 и 250 000 грн наличкой. В источниках доходов за декларируемый период Швачко указал только 48 000 грн, полученных от "отчуждения движимого имущества".

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Наталия Медведева

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