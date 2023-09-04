ВМС об ударах по портам: Единственный выход для РФ. Не решаются бить по иностранным судам

Российские оккупанты не решаются атаковать иностранные суда с зерном или территориальные воды стран НАТО, а поэтому бьют по украинским портам. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил спикер Военно-морских сил Дмитрий Плетенчук.

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По его словам, удары по портам в Одесской области — это единственный способ давления на море, который остается у россиян.

"Бить по иностранным судам или территориальным водам стран НАТО они не решаются. Поэтому бьют по портовой инфраструктуре. С точки зрения военной математики это просто дешевле", — сказал Плетенчук.

Также он отметил, что враг тщательно охраняет Керченский мост во временно оккупированном Крыму, но заверил, что Силы обороны смогут "добраться" до незаконно построенной переправы.

После выхода РФ из зерновой сделки в середине июля 2023 года российская армия разбивает ракетами и дронами порты и зернохранилища в Одесской области.

После того как Украина начала вывозить больше зерна через дунайские порты в Румынию, Измаил и Рени – частые мишени для оккупантов.

2 сентября главы МИД Турции и страны-террориста России заявили, что ООН и Анкара готовят некие новые "предложения" (куда оккупанты хотят включить вывод из-под санкций одного из банков и компаний-производителей удобрений РФ) для возобновления сделки по вывозу зерна из Украины.

По прогнозам, несмотря ни на что, Украина соберет в 2023-м больше зерна, чем в прошлом году.

Украинская разведка ищет в России места производства дронов для "кинетического воздействия" на них.

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