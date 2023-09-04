ВМС об ударах по портам: Единственный выход для РФ. Не решаются бить по иностранным судам
04.09.2023, 14:23
Дмитрий Плетенчук (Фото: скриншот с видео)
Российские оккупанты не решаются атаковать иностранные суда с зерном или территориальные воды стран НАТО, а поэтому бьют по украинским портам. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил спикер Военно-морских сил Дмитрий Плетенчук.
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По его словам, удары по портам в Одесской области — это единственный способ давления на море, который остается у россиян.
"Бить по иностранным судам или территориальным водам стран НАТО они не решаются. Поэтому бьют по портовой инфраструктуре. С точки зрения военной математики это просто дешевле", — сказал Плетенчук.
Также он отметил, что враг тщательно охраняет Керченский мост во временно оккупированном Крыму, но заверил, что Силы обороны смогут "добраться" до незаконно построенной переправы.
- После выхода РФ из зерновой сделки в середине июля 2023 года российская армия разбивает ракетами и дронами порты и зернохранилища в Одесской области.
- После того как Украина начала вывозить больше зерна через дунайские порты в Румынию, Измаил и Рени – частые мишени для оккупантов.
- 2 сентября главы МИД Турции и страны-террориста России заявили, что ООН и Анкара готовят некие новые "предложения" (куда оккупанты хотят включить вывод из-под санкций одного из банков и компаний-производителей удобрений РФ) для возобновления сделки по вывозу зерна из Украины.
- По прогнозам, несмотря ни на что, Украина соберет в 2023-м больше зерна, чем в прошлом году.
- Украинская разведка ищет в России места производства дронов для "кинетического воздействия" на них.
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