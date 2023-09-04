UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
Crypto
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

ВМС об ударах по портам: Единственный выход для РФ. Не решаются бить по иностранным судам

Цей матеріал також доступний українською
04.09.2023, 14:23
ВМС об ударах по портам: Единственный выход для РФ. Не решаются бить по иностранным судам - Фото
Дмитрий Плетенчук (Фото: скриншот с видео)

Российские оккупанты не решаются атаковать иностранные суда с зерном или территориальные воды стран НАТО, а поэтому бьют по украинским портам. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил спикер Военно-морских сил Дмитрий Плетенчук.

По его словам, удары по портам в Одесской области — это единственный способ давления на море, который остается у россиян. 

"Бить по иностранным судам или территориальным водам стран НАТО они не решаются. Поэтому бьют по портовой инфраструктуре. С точки зрения военной математики это просто дешевле", — сказал Плетенчук.

Также он отметил, что враг тщательно охраняет Керченский мост во временно оккупированном Крыму, но заверил, что Силы обороны смогут "добраться" до незаконно построенной переправы.

Читайте также: В МИД заявили, что российские дроны Shahed ночью взорвались в Румынии – стране НАТО: карта 

Дмитрий Гриниченко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
войнавмсдмитрий плетенчукпортычерное море
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 