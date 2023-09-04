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ВМС про удари по портах: Єдиний вихід для росіян. Не наважуються бити по іноземних суднах

Этот материал также доступен на русском
04.09.2023, 14:23
ВМС про удари по портах: Єдиний вихід для росіян. Не наважуються бити по іноземних суднах - Фото
Дмитро Плетенчук (Фото: скриншот з відео)

Російські окупанти не наважуються атакувати іноземні судна із зерном або територіальні води країн НАТО, а тому б'ють по українських портах. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив речник Військово-морських сил Дмитро Плетенчук.

За його словами, удари по портах на Одещині — це єдиний спосіб тиску на море, який залишається у росіян.

"Бити по іноземних суднах або територіальних водах країн НАТО вони не наважуються. Тому б'ють по портовій інфраструктурі. З погляду військової математики, це просто дешевше", — сказав Плетенчук.

Також він зазначив, що ворог ретельно охороняє Керченський міст у тимчасово окупованому Криму, але запевнив, що Сили оборони зможуть "дістатись" до незаконно збудованої переправи.

Читайте також: У МЗС заявили, що російські дрони Shahed-136 вночі вибухнули в Румунії – країні НАТО: карта 

Дмитро Гриниченко
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