ВМС про удари по портах: Єдиний вихід для росіян. Не наважуються бити по іноземних суднах
Російські окупанти не наважуються атакувати іноземні судна із зерном або територіальні води країн НАТО, а тому б'ють по українських портах. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив речник Військово-морських сил Дмитро Плетенчук.
За його словами, удари по портах на Одещині — це єдиний спосіб тиску на море, який залишається у росіян.
"Бити по іноземних суднах або територіальних водах країн НАТО вони не наважуються. Тому б'ють по портовій інфраструктурі. З погляду військової математики, це просто дешевше", — сказав Плетенчук.
Також він зазначив, що ворог ретельно охороняє Керченський міст у тимчасово окупованому Криму, але запевнив, що Сили оборони зможуть "дістатись" до незаконно збудованої переправи.
- Після виходу РФ із зернової угоди в середині липня 2023 року російська армія розбиває ракетами та дронами порти та зерносховища на Одещині.
- Після того як Україна почала вивозити більше зерна через дунайські порти до Румунії, Ізмаїл та Рені – часті мішені для окупантів.
- 2 вересня глави МЗС Туреччини та країни-терориста Росії заявили, що ООН та Анкара готують якісь нові "пропозиції" (куди окупанти хочуть включити виведення з-під санкцій одного з банків та компаній-виробників добрив РФ) для відновлення угоди щодо вивезення зерна з України.
- За прогнозами, незважаючи ні на що, Україна збере 2023-го більше зерна, ніж торік.
- Українська розвідка шукає в Росії місця виробництва дронів для "кінетичного впливу" на них.
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