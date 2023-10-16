Во Франковском ТЦК фиктивно служили футболисты и тренеры, на них потратили 1,5 млн – ГБР

Госбюро расследований сообщило о подозрении командиру роты охраны Ивано-Франковского областного территориального центра комплектования. По данным следствия, он фиктивно зачислил на военную службу футболистов и тренеров местного клуба, а их служба обошлась государству в 1,5 млн грн.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

В августе сообщалось, что ГБР вместе с Нацполицией разоблачили в Ивано-Франковскую схему фиктивного зачисления на военную службу в подразделения охраны военкоматов родственников руководства города и футболистов местного профессионального клуба.

Следствие установило, что подозреваемый командир зачислил на военную службу в роту охраны семь футболистов и тренеров, которые служили только на "бумаге" и не выполняли никаких военных обязанностей, пишет ГБР.

В целом эти лица фиктивно отслужили 1100 дней и получили от государства денежное и материальное обеспечение, они обошлись бюджету в 1,5 млн грн – это безосновательно начисленные и выплаченные им средства, отмечает ведомство.

Командир роты охраны областного ТЦК подозревается в превышении служебных полномочий.

Фигуранту грозит до 12 лет тюрьмы.

Сейчас готовятся ходатайства по избранию подозреваемого меры пресечения и отстранению его от должности, пишет ГБР.

Расследование продолжается, готовятся подозрения другим участникам схемы, заключает ведомство.

25 августа ГБР заявило о разоблачении в Ивано-Франковске схемы фиктивного зачисления на военную службу в подразделения охраны территориальных центров комплектования родственников руководства города, а также футболистов местного профессионального клуба из Прикарпатья.

Смотрите также: ГБР: В Одессе разоблачена схема уклонения от призыва депутатов и их родственников – видео, фото

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.