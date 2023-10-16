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У Франківському ТЦК фіктивно служили футболісти та тренери, на них витратили 1,5 млн – ДБР

Этот материал также доступен на русском
16.10.2023, 13:35
У Франківському ТЦК фіктивно служили футболісти та тренери, на них витратили 1,5 млн – ДБР - Фото
Фото: ДБР

Держбюро розслідувань повідомило про підозру командиру роти охорони Івано-Франківського обласного територіального центру комплектування. За даними слідства,  він фіктивно зарахував на військову службу футболістів та тренерів місцевого клубу, а їхня служба обійшлася державі у 1,5 млн грн.

У серпні повідомлялось, що ДБР разом з Нацполіцією викрили в Івано-Франківську схему фіктивного зарахування на військову службу до підрощділів охорони військкоматів родичів керівництва міста та футболістів місцевого професійного клубу.

Слідство встановило, що підозрюваний командир зарахував на військову службу в роту охорони сім футболістів та тренерів, які служили лише на "папері" та не виконували жодних військових обов'язків, пише ДБР.

Загалом, ці особи фіктивно відслужили 1100 днів та отримали від держави грошове та матеріальне забезпечення, вони обійшлися бюджету у 1,5 млн грн – це безпідставно нараховані та виплачені їм кошти, зазначає відомство.

Командира роти охорони обласного ТЦК підозрюють у перевищені службових повноважень.

Фігуранту загрожує до 12 років ув'язнення.

Наразі готуються клопотання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу та відсторонення його від посади, пише ДБР.

Розслідування триває, готуються підозри іншим учасникам схеми, підсумовує відомство.

  • 25 серпня ДБР заявило про викриття в Івано-Франківську схеми фіктивного зарахування на військову службу до підрозділів охорони територіальних центрів комплектування родичів керівництва міста, а також футболістів місцевого професійного клубу з Прикарпаття.

Дивіться також: ДБР: В Одесі викрито схему ухилу від призову депутатів та їх родичів – відео, фото

Артем Джеріпа
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