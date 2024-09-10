В Ивано-Франковске создадут "языковую инспекцию", поскольку стало больше русского

Ивано-Франковск (Фото: Kufer)

На фоне того, что в Ивано-Франковске стало больше русского языка, в городе создадут новую общественную инициативу – языковую инспекцию. Об этом сообщил мэр Руслан Марцинкив.

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Городской голова рассказал, что 9 сентября встретился с языковым омбудсменом Тарасом Кременем. Они обсудили рекламу и мероприятия по популяризации украинского языка в Украине, в частности в Ивано-Франковске.

Марцинкив отметил, что в городе стало больше русского языка, и сообщил о планах создания языковой инспекции как части общественной инициативы. Детали этой инициативы он обещает раскрыть позже.

Летом 2024 года Киевский международный институт социологии спросил украинцев, почему, по их мнению, в обществе есть определенная разобщенность. Чаще опрошенные связывали это с проявлениями коррупции и языковым вопросом.

Мартовский опрос свидетельствовал, что после полномасштабного вторжения России 66% украинцев заявили, что русский язык нужно устранить из официального общения. В то же время, после Революции достоинства в 2015 году так считали 21%.

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