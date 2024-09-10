У Франківську створять "мовну інспекцію", оскільки побільшало російської

Івано-Франківськ (Фото: Kufer)

На тлі того, що в Івано-Франківську побільшало російської мови, у місті створять нову громадську ініціативу – мовну інспекцію. Про це повідомив мер Руслан Марцінків.

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Міський голова розповів, що 9 вересня зустрівся з мовним омбудсманом Тарасом Кременем. Вони обговорили рекламу і заходи для популяризації української мови в Україні, зокрема в Івано-Франківську.

Марцінків зазначив, що в місті стало більше російської мови, і повідомив про плани створення мовної інспекції як частини громадської ініціативи. Деталі цієї ініціативи він обіцяє розкрити пізніше.

Влітку 2024 року Київський міжнародний інститут соціології запитав українців, чому, на їхню думку, у суспільстві є певна роз'єднаність. Найчастіше опитані пов'язували це з проявами корупції та мовним питанням.

Березневе опитування свідчило, що після повномасштабного вторгнення Росії 66% українців заявили, що російську мову треба усунути з офіційного спілкування. Водночас після Революції гідності у 2015 році так вважали 21%.

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