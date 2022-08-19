Во Франции не исключили начало войны в Европе и признали, что ее армия к этому не готова

Военное командование вооруженных сил Франции не исключает возможность начала боевых действий на территории Европы и признает, что французская армия не готова к полномасштабной войне. Об этом говорится в материале RFI по итогам нескольких заседаний комиссии по обороне Нацсобрания Франции.

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Как отмечается, военные подробно рассказали депутатам о проблемах Франции перед лицом потенциального конфликта высокой интенсивности.

Начальник Генштаба ВС Франции Тьерри Бюркар считает, что в настоящее время угроза полномасштабной войны высока как никогда за все время, прошедшее после Второй мировой.

"Угрозы нарастают, и переход к боевым действиям, как в Украине, это реальность – даже для Европы, – сказал Тьерри Бюркар. – Несдержанное применение силы вновь стало для многих способом разрешения конфликтов".

Вице-президент парламентской комиссии по обороне, депутат Жан-Луи Тьерио считает, что несмотря на то, что Франция, ядерная держава, которая имеет крупнейшую армию в Европе, она не готова должным образом к полномасштабной войне.

Военное командование разных родов войск сообщило, что французской армии не хватает военной техники и боеприпасов, самолетов и кораблей.

Это связано с тем, что конфликты высокой интенсивности на европейской территории, с развертыванием танков, авиации и артиллерии, считались маловероятными.

Армия Франции готовилась не к большой войне, а к конфликтам малой интенсивности – в первую очередь к операциям против джихадистов в Африке.

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Наталия Медведева

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