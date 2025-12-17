Во Франции по запросу ГБР прошли обыски у бывшего генпрокурора Украины
В среду, 17 декабря, во Франции прошли обыски у бывшего генерального прокурора Украины. Об этом LIGA.net сообщила пресс-служба Государственного бюро расследований. Издание Зеркало недели со ссылкой на неназванных собеседников пишет, что речь идет о Святославе Пискуне.
Обыски у бывшего чиновника проводили французские правоохранители по запросу ГБР, заявили в бюро.
"В ходе проведения обысков у французской стороны возникли основания для задержания бывшего генпрокурора", – отметили в ведомстве.
ГБР не назвало имя бывшего чиновника, у которого провели обыски, в то же время пообещало обнародовать детали позже.
Ранее ZN со ссылкой на неназваных собеседников в следственных органах писало, что 16 декабря обыски провели на вилле экс-генпрокурора Пискуна в пригороде Ниццы, где он проживает с семьей. А 17 декабря обыски прошли у нотариуса, который оформлял сделку по приобретению бывшим чиновником этой недвижимости.
По информации собеседников медиа, следственные действия проводились по делу о возможном получении неправомерной выгоды для закрытия уголовного производства о покушении на убийство адвоката, в котором подозреваемым проходит бизнесмен Игорь Коломойский.
В августе 2003 года произошло покушение на адвоката Сергея Карпенко. Тогда четверо мужчин нанесли ему удары ножом в грудь и металлическим прутом по голове. Адвокату удалось выжить, а исполнителей преступления задержали и приговорили к тюремному заключению на срок от шести до 12 лет.
В 2005 году из-за этого покушения возбудили уголовное дело против Коломойского. Следствие рассматривало версию о заказе убийства Карпенко из-за его отказа выполнять указания бизнесмена в корпоративном споре вокруг Днепроспецстали, чтобы завод перешел под контроль олигарха. Однако в том же году дело закрыли.
Пискун трижды занимал должность генерального прокурора – в 2002-2003, 2004-2005 и 2007 году. С 2007 по 2012 год был народным депутатом Украины VI созыва, был избран по спискам от Партии регионов.
- 8 мая 2024 года полиция сообщила Коломойскому о подозрении в организации заказного убийства. Речь идет именно о покушении на Карпенко. На тот момент Коломойский уже находился в СИЗО по другому делу.
- На следующий день во время судебного заседания бизнесмен категорически отверг подозрение в причастности к этому преступлению.
