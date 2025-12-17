Во Франции по запросу ГБР прошли обыски у бывшего генпрокурора Украины

В Государственном бюро расследований заявили, что у французской стороны возникли основания для задержания экс-генпрокурора

Святослав Пискун (Фото: УНИАН)

В среду, 17 декабря, во Франции прошли обыски у бывшего генерального прокурора Украины. Об этом LIGA.net сообщила пресс-служба Государственного бюро расследований. Издание Зеркало недели со ссылкой на неназванных собеседников пишет, что речь идет о Святославе Пискуне.

Обыски у бывшего чиновника проводили французские правоохранители по запросу ГБР, заявили в бюро.

"В ходе проведения обысков у французской стороны возникли основания для задержания бывшего генпрокурора", – отметили в ведомстве.

ГБР не назвало имя бывшего чиновника, у которого провели обыски, в то же время пообещало обнародовать детали позже.

Ранее ZN со ссылкой на неназваных собеседников в следственных органах писало, что 16 декабря обыски провели на вилле экс-генпрокурора Пискуна в пригороде Ниццы, где он проживает с семьей. А 17 декабря обыски прошли у нотариуса, который оформлял сделку по приобретению бывшим чиновником этой недвижимости.

По информации собеседников медиа, следственные действия проводились по делу о возможном получении неправомерной выгоды для закрытия уголовного производства о покушении на убийство адвоката, в котором подозреваемым проходит бизнесмен Игорь Коломойский.

В августе 2003 года произошло покушение на адвоката Сергея Карпенко. Тогда четверо мужчин нанесли ему удары ножом в грудь и металлическим прутом по голове. Адвокату удалось выжить, а исполнителей преступления задержали и приговорили к тюремному заключению на срок от шести до 12 лет.

В 2005 году из-за этого покушения возбудили уголовное дело против Коломойского. Следствие рассматривало версию о заказе убийства Карпенко из-за его отказа выполнять указания бизнесмена в корпоративном споре вокруг Днепроспецстали, чтобы завод перешел под контроль олигарха. Однако в том же году дело закрыли.

Пискун трижды занимал должность генерального прокурора – в 2002-2003, 2004-2005 и 2007 году. С 2007 по 2012 год был народным депутатом Украины VI созыва, был избран по спискам от Партии регионов.

8 мая 2024 года полиция сообщила Коломойскому о подозрении в организации заказного убийства. Речь идет именно о покушении на Карпенко. На тот момент Коломойский уже находился в СИЗО по другому делу.

На следующий день во время судебного заседания бизнесмен категорически отверг подозрение в причастности к этому преступлению.