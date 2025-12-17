У Франції за запитом ДБР відбулися обшуки у колишнього генпрокурора України

В Державному бюро розслідувань заявили, що у французької сторони виникли підстави для затримання ексгенпрокурора

Святослав Піскун (Фото: Sergey Dolzhenko/EPA)

У середу, 17 грудня, у Франції відбулися обшуки у колишнього генерального прокурора України. Про це LIGA.net повідомила пресслужба Державного бюро розслідувань. Видання Дзеркало тижня із посиланням на неназваних співрозмовників пише, що йдеться про Святослава Піскуна.

Обшуки у колишнього посадовця проводили французькі правоохоронці за запитом ДБР, заявили в бюро.

"В ході проведення обшуків у французької сторони виникли підстави для затримання колишнього генпрокурора", – зазначили у відомстві.

ДБР не назвало ім’я колишнього посадовця, у якого провели обшуки, водночас пообіцяло оприлюднити деталі згодом.

Раніше ZN із посиланням на неназваних співрозмовників у слідчих органах писало, що 16 грудня обшуки провели на віллі ексгенпрокурора Піскуна у передмісті Ніцци, де він проживає із родиною. А 17 грудня обшуки пройшли у нотаріуса, який оформлював угоду з придбання колишнім посадовцем цієї нерухомості.

За інформацією співрозмовників медіа, слідчі дії проводилися у справі про можливе отримання неправомірної вигоди для закриття кримінального провадження про замах на вбивство адвоката, у якій підозрюваним проходить бізнесмен Ігор Коломойський.

У серпні 2003 року стався замах на адвоката Сергія Карпенка. Тоді четверо чоловіків завдали йому ударів ножем у груди та металевим прутом по голові. Адвокату вдалось вижити, а виконавців злочину затримали та засудили до тюремного ув’язнення на термін від шести до 12 років.

У 2005 році через цей замах порушили кримінальну справу проти Коломойського. Слідство розглядало версію про замовлення вбивства Карпенка через його відмову виконувати вказівки бізнесмена у корпоративній суперечці навколо Дніпроспецсталі, аби завод перейшов під контроль олігарха. Однак того ж року справу закрили.

Піскун тричі обіймав посаду генерального прокурора – у 2002-2003, 2004-2005 та 2007 році. З 2007 до 2012 року був народним депутатом України VI скликання, обраний за списками від Партії регіонів.

8 травня 2024 року поліція повідомила Коломойському про підозру в організації замовного вбивства. Йдеться саме про замах на Карпенка. На той момент Коломойський вже перебував у СІЗО за іншою справою.

Наступного дня під час судового засідання бізнесмен категорично відкинув підозру в причетності до цього злочину.