Во Франции требуют расследовать финансирование Кремлем политических партий

Восемь французских законодателей обратились к главе нижней палаты парламента Яэль Браун-Пиве с предложением создать комитет для расследования предполагаемого российского финансирования политических партий. Об этом сообщает Reuters.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

В письме, текст которого был передан журналистам, парламентарии заявляют, что считают создание такого комитета необходимым, после того как разведка США рассекретила данные о том, что Россия платила иностранным политическим партиям сотни миллионов евро как агентам своего влияния.

Авторы обращения также отмечают, что партия Марин Ле Пен все еще выплачивает кредиты, взятые в российских банках.

Депутаты подчеркивают, что известные факты ясно свидетельствуют, что Россия оказывает влияние на внутриполитические процессы во Франции. Они считают, что создание комитета позволит установить, получали ли французские политические партии (и если получали, то какие именно) финансовую поддержку из Кремля.

На июньских парламентских выборах во Франции партия Марин Ле Пен Rassemblement National получила 89 депутатских мандатов.

13 сентября Белый дом понизил степень секретности доклада разведки США, из которого следует, что Россия с 2014 года тайно перечислила не менее $300 млн иностранным политическим партиям по всему миру.

Сергій Бережний

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.