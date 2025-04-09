Здание Министерства иностранных дел России (Фото: Yuri Kochetkov / EPA)

В Париже задерживали сотрудницу Министерства иностранных дел РФ, в связи с этим Москва вызвала полномочного министра и советника посольства Франции. Об этом сообщает Le Figaro, ссылаясь на неназванный источник.

По информации Le Figaro, задержание и допрос российской дипломатки, которая ехала на конференцию ЮНЕСКО, произошло 6 апреля в аэропорту Шарля де Голля в Париже.

Представитель российского МИД Марина Захарова утверждает, что у дипломатки изъяли компьютер и телефон, а также продержали ее сутки в приграничной зоне.

Она заявила, что "мы не намерены оставлять эту ситуацию без последствий". Для объяснений в МИД России вызвали полномочного министра и советника Захари Гросса, который работал временным поверенным в делах Франции. 1 февраля послом Франции в России был назначен Николя де Ривьер.



Пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков, комментируя событие, сказал, что "мы осуждаем такие действия Франции и считаем их неприемлемыми", потому что "это еще больше обостряет наши и без того испорченные двусторонние отношения".



Посольство России направило ноту протеста в МИД Франции. Там пока не комментировали ситуацию.