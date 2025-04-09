У Франції затримували російську дипломатку. Москва викликала радника посольства

У Франції затримували російську дипломатку. Це відбулось 6 квітня в аеропорту Шарля де Голля у Парижі, пишуть журналісти

Будівля Міністерства закордонних справ Росії (Фото: Yuri Kochetkov / EPA)

У Парижі затримували співробітницю Міністерства закордонних справ РФ, у зв'язку з цим Москва викликала повноважного міністра та радника посольства Франції. Про це повідомляє Le Figaro, посилаючись на неназване джерело.

За інформацією Le Figaro, затримання і допит російської дипломатки, яка їхала на конференцію ЮНЕСКО, відбулось 6 квітня в аеропорту Шарля де Голля у Парижі.

Речниця російського МЗС Марина Захарова стверджує, що у дипломатки вилучили комп'ютер і телефон, а також протримали її добу в прикордонній зоні.

Вона заявила, що "ми не маємо наміру залишати цю ситуацію без наслідків". Для пояснень у МЗС Росії викликали повноважного міністра та радника Захарі Гросса, який працював тимчасовим повіреним у справах Франції. 1 лютого послом Франції у Росії призначили Ніколя де Рів'єра.



Прессекретар російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков, коментуючи подію, сказав, що "ми засуджуємо такі дії Франції та вважаємо їх неприйнятними", бо "це ще більше загострює наші й без того зіпсовані двосторонні відносини".



Посольство Росії направило ноту протесту в МЗС Франції. Там поки не коментували ситуацію.