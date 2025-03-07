Посла Росії в Болгарії вигнали з художньої виставки під вигуки "Вбивця" – відео
Російського посла у Болгарії Елеонору Митрофанову вигнали з Національної галереї "Квадрат 500" у Софії. Це супроводжувалося скандуваннями "Вбивця" і "Це тобі не Москва", передає болгарська служба Радіо Свобода.
За даними журналістів, інцидент стався ввечері 6 березня під час відкриття виставки нью-йоркського активістського колективу Guerrilla Girls.
На відео, наданому Радіо Свобода журналісткою Івою Рудниковою, видно, як Митрофанова входить до одного з залів "Квадрат 500". Спочатку панує тиша, але згодом молода жінка починає кричати: "Це не Москва. Це Європа". На це російський посол відповідає їй російською мовою.
Митрофанова продовжує рухатися до наступного залу, а інша жінка, яка називає себе Наталією Тодоровою, йде за нею, називаючи її "вбивцею". У наступному залі, де вже зібралося більше людей, до скандування "Це не Москва" приєднується дедалі більше учасників.
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