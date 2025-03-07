Посла России в Болгарии выгнали с художественной выставки под возгласы "Убийца" – видео

Элеонору Митрофанову назвали "убийцей", выкрикивая "Это тебе не Москва. Это Европа", в болгарской Софии

Элеонора Митрофанова (Фото: Посольство России в Болгарии)

Российский посол в Болгарии Элеонора Митрофанова была изгнана из Национальной галереи "Квадрат 500" в Софии. Это сопровождалось скандированиями "Убийца" и "Это тебе не Москва", передает болгарская служба Радио Свобода.

По данным журналистов, инцидент произошел вечером 6 марта во время открытия выставки нью-йоркского активистского коллектива Guerrilla Girls.

На видео, предоставленном Радио Свобода журналисткой Ивой Рудниковой, видно, как Митрофанова входит в один из залов "Квадрат 500". Сначала царит тишина, но потом молодая женщина начинает кричать: "Это не Москва. Это Европа". На это российский посол отвечает ей на русском языке.

Митрофанова продолжает идти в следующий зал, а другая женщина, называющая себя Наталией Тодоровой, следует за ней, называя ее "убийцей". В следующем зале, где собралось больше людей, к скандированию "Это не Москва" присоединяется все больше участников.