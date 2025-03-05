Двух российских дипломатов объявили персонами нон грата и выслали из Румынии

Речь идет о Викторе Маковском и его заместителе Евгении Игнатьеве, пишет Romania Journal

Флаг Румынии (Фото: Robert Ghement / EPA)

Власти Румынии объявили военного атташе России в Бухаресте и его заместителя персонами нон грата. Об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Румынии.

Власти Румынии решили объявить персонами нон грата на территории страны военного, воздушного и военно-морского атташе РФ в Бухаресте, а также его заместителя за осуществление деятельности, что противоречит положениям Венской конвенции о дипломатических отношениях 1961 года.

Российской стороне об этом объявили 5 марта во время вызова временной поверенной в делах России в Бухаресте Елены Копниной в румынский МИД.

"Российская сторона считает этот шаг необоснованным и недружественным и оставляет за собой право на ответные меры", — сказала Копнина.

МИД Румынии не назвал имен дипломатов, но медиа Romania Journal пишет, что речь идет о Викторе Маковском и его заместителе Евгении Игнатьеве.

1 марта 2025 года сообщалось, что Румыния обнаружила обломки российского дрона недалеко от границы с Молдовой.

Макрон заявил: если Путина не остановить в Украине, он может напасть на Молдову, а возможно, и Румынию.