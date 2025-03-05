Двох російських дипломатів оголосили персонами нон грата і вислали з Румунії

Йдеться про Віктора Маковського та його заступника Євгенія Ігнатьєва, пише Romania Journal

Прапор Румунії (Фото: Robert Ghement / EPA)

Влада Румунії оголосила військового аташе Росії в Бухаресті та його заступника персонами нон грата. Про це повідомила пресслужба Міністерства закордонних справ Румунії.

Влада Румунії вирішила оголосити персонами нон грата на території країни військового, повітряного та військово-морського аташе РФ у Бухаресті, а також його заступника за здійснення діяльності, що суперечить положенням Віденської конвенції про дипломатичні відносини 1961 року.

Російській стороні про це оголосили 5 березня під час виклику тимчасової повіреної у справах Росії у Бухаресті Олени Копніної до румунського МЗС.

"Російська сторона вважає цей крок необґрунтованим і недружнім і залишає за собою право на заходи у відповідь", – сказала Копніна.

МЗС Румунії не назвало імен дипломатів, але медіа Romania Journal пише, що йдеться про Віктора Маковського та його заступника Євгенія Ігнатьєва.

1 березня 2025 року повідомлялося, що Румунія виявила уламки російського дрона неподалік від кордону з Молдовою.

Макрон заявив: якщо Путіна не зупинити в Україні, то він може напасти на Молдову, а можливо, й Румунію.