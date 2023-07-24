Во Львове хотели украсть прах советского топ-разведчика. Садовый: Просто так не отдадим

Во Львове неизвестный попытался украсть прах советского разведчика из НКВД Николая Кузнецова. Об этом сообщил городской голова Львова Андрей Садовой.

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Попытка украсть прах оказалась неудачной.

Относительно правонарушения работает Национальная полиция.

"Повторюсь. Кузнецов нам не нужен, но просто так – не отдадим. По деталям в ГУР [Главное управление разведки]", – написал Садовой.

Кузнецов – советский разведчик и диверсант НКВД, уроженец Пермской губернии. Благодаря легенде и знанию немецкого, он активно выполнял задачи в оккупированной нацистами Украине во время Второй мировой войны.

Занимался разведдеятельностью, выполнял террористические и провокационные задачи советского командования. В частности, лично убил несколько высших германских офицеров и чиновников оккупационной администрации.

Кузнецов вместе с группой был ликвидирован отрядом УПА в марте 1944 года. Стал Героем Советского Союза посмертно.

В 2008 году племянница разведчика Маргарита Брюханова обратилась к властям Львова с просьбой перезахоронить его прах в Широкореченском мемориале в российском Екатеринбурге.

В 2020 году Садовый заявил, что Львов не отдаст РФ прах Кузнецова, пока украинцы находятся в российских тюрьмах и плену.

В 2021 году исполнительный комитет Львовского горсовета отказался передавать России остатки агента НКВД Николая Кузнецова. Тогда мэр заявил, что позиция местных властей однозначна: никакого сотрудничества с оккупантами.

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