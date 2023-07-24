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Во Львове хотели украсть прах советского топ-разведчика. Садовый: Просто так не отдадим

Цей матеріал також доступний українською
24.07.2023, 10:26
Во Львове хотели украсть прах советского топ-разведчика. Садовый: Просто так не отдадим - Фото
Фото: Андрей Садовый

Во Львове неизвестный попытался украсть прах советского разведчика из НКВД Николая Кузнецова. Об этом сообщил городской голова Львова Андрей Садовой.

Попытка украсть прах оказалась неудачной.

Относительно правонарушения работает Национальная полиция.

"Повторюсь. Кузнецов нам не нужен, но просто так – не отдадим. По деталям в ГУР [Главное управление разведки]", – написал Садовой.

Фото: Андрій Садовий

Кузнецов – советский разведчик и диверсант НКВД, уроженец Пермской губернии. Благодаря легенде и знанию немецкого, он активно выполнял задачи в оккупированной нацистами Украине во время Второй мировой войны.

Занимался разведдеятельностью, выполнял террористические и провокационные задачи советского командования. В частности, лично убил несколько высших германских офицеров и чиновников оккупационной администрации.

Кузнецов вместе с группой был ликвидирован отрядом УПА в марте 1944 года. Стал Героем Советского Союза посмертно.

  • В 2008 году племянница разведчика Маргарита Брюханова обратилась к властям Львова с просьбой перезахоронить его прах в Широкореченском мемориале в российском Екатеринбурге.
  • В 2020 году Садовый заявил, что Львов не отдаст РФ прах Кузнецова, пока украинцы находятся в российских тюрьмах и плену.
  • В 2021 году исполнительный комитет Львовского горсовета отказался передавать России остатки агента НКВД Николая Кузнецова. Тогда мэр заявил, что позиция местных властей однозначна: никакого сотрудничества с оккупантами.

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Артём Джерипа
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