У Львові хотіли вкрасти прах радянського топрозвідника. Садовий: Просто так не віддамо

У Львові невідомий спробував викрасти прах радянського розвідника з НКВС Миколи Кузнєцова. Про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий.

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Спроба викрасти прах виявилася невдалою.

Щодо правопорушення працює Національна поліція.

"Повторюсь. Кузнєцов нам не потрібен, але просто так – не віддамо. За деталями до ГУР [Головне управління розвідки]", – написав Садовий.

Кузнєцов – радянський розвідник і диверсант НКВС, уродженець Пермської губернії. Завдяки легенді та знанню німецької він активно виконував завдання в окупованій нацистами Україні під час Другої світової війни.

Займався розвіддіяльністю, виконував терористичні та провокаційні завдання радянського командування. Зокрема, особисто вбив кілька вищих німецьких офіцерів та чиновників окупаційної адміністрації.

Кузнєцов разом з групою був ліквідований загоном УПА у березні 1944 року. Став Героєм Радянського Союзу посмертно.

У 2008-му племінниця розвідника Маргарита Брюханова звернулася до влади Львова з проханням перепоховати його прах у Широкореченському меморіалі в російському Єкатеринбурзі.

У 2020-му Садовий заявив, що Львів не віддасть РФ прах Кузнєцова, поки українці знаходяться в російських в'язницях і полоні.

У 2021 році виконавчий комітет Львівської міськради відмовився передавати Росії рештки агента НКВС Миколи Кузнєцова. Тоді мер заявив, що позиція місцевої влади однозначна: жодного співробітництва з окупантами.

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