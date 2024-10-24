Во Львове разоблачили врача, которая за $3000 обещала повлиять на МСЭК – Нацполиция
Во Львове врача-аллерголога подозревают в вымогательстве средств. Как сообщает Нацполиция региона, 73-летняя женщина получила $3000 от пациента за назначение инвалидности.
По данным правоохранителей, врач одной из львовских коммунальных больниц потребовала деньги от пациента за то, чтобы повлиять на решение членов медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК) в вопросе оформления ему третьей группы инвалидности.
Во время обыска 23 октября в кабинете врача нашли $3000, которые она успела получить от пациента и другие средства: 1600 евро, $51 500 и 47 000 грн. Кроме того, у нее изъяли документы, черновые записи и другие вещественные доказательства.
Правоохранители намерены сообщить врачу о подозрении в злоупотреблении влиянием. Если ее вина будет доказана, то ей может грозить от трех до восьми лет за решеткой с конфискацией имущества.
- 3-4 октября прошли обыски у главы Хмельницкой МСЭК Татьяны Крупы и ее родственников – там нашли почти $6 млн в разной валюте, а на ее рабочем месте обнаружили $100 000, сфальсифицированные медицинские документы и списки уклонистов с фамилиями и фиктивными диагнозами.
- 22 октября глава СБУ сообщил, что более 4000 выводов об инвалидности отменены, а еще 64 чиновника МСЭК получили подозрения в злоупотреблении.
- В тот же день в Николаеве разоблачили главу МСЭК на коррупционных схемах для уклонистов. У нее нашли более $450 000, а у ее сына – российский паспорт.