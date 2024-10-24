Во Львове разоблачили врача, которая за $3000 обещала повлиять на МСЭК – Нацполиция

В случае доказательства вины врачу может угрожать до восьми лет за решеткой с конфискацией имущества

Обыск в кабинете врача (Фото: Нацполиция)

Во Львове врача-аллерголога подозревают в вымогательстве средств. Как сообщает Нацполиция региона, 73-летняя женщина получила $3000 от пациента за назначение инвалидности.

Следите за проверенными новостями теперь и в WhatsApp

По данным правоохранителей, врач одной из львовских коммунальных больниц потребовала деньги от пациента за то, чтобы повлиять на решение членов медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК) в вопросе оформления ему третьей группы инвалидности.

Во время обыска 23 октября в кабинете врача нашли $3000, которые она успела получить от пациента и другие средства: 1600 евро, $51 500 и 47 000 грн. Кроме того, у нее изъяли документы, черновые записи и другие вещественные доказательства.

Правоохранители намерены сообщить врачу о подозрении в злоупотреблении влиянием. Если ее вина будет доказана, то ей может грозить от трех до восьми лет за решеткой с конфискацией имущества.