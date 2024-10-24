У Львові викрили лікарку, яка за $3000 обіцяла вплинути на МСЕК – Нацполіція
У Львові лікарку-алерголога підозрюють у вимаганні коштів. Як повідомляє Нацполіція регіону, 73-річна жінка отримала $3000 від пацієнта за призначення інвалідності.
За даними правоохоронців, лікарка однієї зі львівських комунальних лікарень вимагала гроші від пацієнта за те, щоб вплинути на рішення членів медико-соціальної експертної комісії (МСЕК) в питанні оформлення йому третьої групи інвалідності.
Під час обшуку 23 жовтня в кабінеті лікарки знайшли $3000, які вона встигла отримати від пацієнта, й інші кошти: 1600 євро, $51 500 та 47 000 грн. Окрім цього, в неї вилучили документи, чорнові записи й інші речові докази.
Правоохоронці мають намір повідомити лікарці про підозру у зловживанні впливом. Якщо її провина буде доведена, то їй може загрожувати від трьох до восьми років за ґратами з конфіскацією майна.
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