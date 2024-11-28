Во Львовской области атакованы энергообъекты, РФ била и под Одессой с Кропивницким
В результате утренней массированной атаки со стороны России в Одесской области повреждения домов и пострадавшие, во Львовской области враг ударил по объектам энергетической инфраструктуры, в Кировоградской – пожары. Об этом сообщили представители местных властей.
"В результате атаки в Одесском районе есть повреждения шести жилых частных домов. Пострадал один человек", – написал глава Одесской ОВА Олег Кипер.
В областном центре, по его словам, загорелось гаражное помещение.
По Львовской области пока без деталей. Известно о попадании по энергетическим объектам.
В Кировоградской области в результате прилетов возникли пожары. Без пострадавших сообщил глава ОВА Андрей Райкович.
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