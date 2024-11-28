Во Львовской области атакованы энергообъекты, РФ била и под Одессой с Кропивницким

Энергетика (Фото: Depositphotos)

В результате утренней массированной атаки со стороны России в Одесской области повреждения домов и пострадавшие, во Львовской области враг ударил по объектам энергетической инфраструктуры, в Кировоградской – пожары. Об этом сообщили представители местных властей.

"В результате атаки в Одесском районе есть повреждения шести жилых частных домов. Пострадал один человек", – написал глава Одесской ОВА Олег Кипер.

В областном центре, по его словам, загорелось гаражное помещение.

По Львовской области пока без деталей. Известно о попадании по энергетическим объектам.

В Кировоградской области в результате прилетов возникли пожары. Без пострадавших сообщил глава ОВА Андрей Райкович.

Россияне нанесли ракетный удар по инфраструктуре Шосткинской общины Сумской области. Последствия уточняются.

28 ноября министр энергетики Герман Галущенко сообщил, что враг осуществляет атаку на энергосистему, вводят экстренные отключения электроэнергии в ряде областей Украины.

Ранее стало известно о падении обломков в двух районах Киева и попаданиях в Луцке.