У Львівській області атаковано енергооб'єкти, РФ била і під Одесою з Кропивницьким
Енергетика (Фото: Depositphotos)

Унаслідок ранкової масованої атаки з боку Росії в Одеській області є пошкодження будинків і постраждалі, у Львівській області ворог вдарив по об'єктах енергетичної інфраструктури, у Кіровоградській – пожежі. Про це повідомили представники місцевої влади.

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"Унаслідок атаки в Одеському районі є пошкодження шести житлових приватних будинків. Постраждала одна людина", – написав глава Одеської ОВА Олег Кіпер.

В обласному центрі, за його словами, загорілося гаражне приміщення.

Щодо Львівської області поки без деталей. Відомо про влучання по енергетичних об'єктах.

У Кіровоградській області внаслідок прильотів виникли пожежі. Без постраждалих, повідомив глава ОВА Андрій Райкович.

  • Росіяни завдали ракетного удару по інфраструктурі Шосткинської громади Сумської області. Наслідки уточнюються.
  • 28 листопада міністр енергетики Герман Галущенко повідомив, що ворог здійснює атаку на енергосистему, запроваджують екстрені відключення електроенергії у низці областей України.
  • Раніше стало відомо про падіння уламків у двох районах Києва та влучаннях у Луцьку.
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