У Львівській області атаковано енергооб'єкти, РФ била і під Одесою з Кропивницьким

Енергетика (Фото: Depositphotos)

Унаслідок ранкової масованої атаки з боку Росії в Одеській області є пошкодження будинків і постраждалі, у Львівській області ворог вдарив по об'єктах енергетичної інфраструктури, у Кіровоградській – пожежі. Про це повідомили представники місцевої влади.

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"Унаслідок атаки в Одеському районі є пошкодження шести житлових приватних будинків. Постраждала одна людина", – написав глава Одеської ОВА Олег Кіпер.

В обласному центрі, за його словами, загорілося гаражне приміщення.

Щодо Львівської області поки без деталей. Відомо про влучання по енергетичних об'єктах.

У Кіровоградській області внаслідок прильотів виникли пожежі. Без постраждалих, повідомив глава ОВА Андрій Райкович.

Росіяни завдали ракетного удару по інфраструктурі Шосткинської громади Сумської області. Наслідки уточнюються.

28 листопада міністр енергетики Герман Галущенко повідомив, що ворог здійснює атаку на енергосистему, запроваджують екстрені відключення електроенергії у низці областей України.

Раніше стало відомо про падіння уламків у двох районах Києва та влучаннях у Луцьку.