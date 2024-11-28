У Львівській області атаковано енергооб'єкти, РФ била і під Одесою з Кропивницьким
Унаслідок ранкової масованої атаки з боку Росії в Одеській області є пошкодження будинків і постраждалі, у Львівській області ворог вдарив по об'єктах енергетичної інфраструктури, у Кіровоградській – пожежі. Про це повідомили представники місцевої влади.
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"Унаслідок атаки в Одеському районі є пошкодження шести житлових приватних будинків. Постраждала одна людина", – написав глава Одеської ОВА Олег Кіпер.
В обласному центрі, за його словами, загорілося гаражне приміщення.
Щодо Львівської області поки без деталей. Відомо про влучання по енергетичних об'єктах.
У Кіровоградській області внаслідок прильотів виникли пожежі. Без постраждалих, повідомив глава ОВА Андрій Райкович.
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