Во внешней разведке считают вероятной попытку прорыва РФ в Херсонскую область

Для этого Кремль может использовать учения Кавказ-2020, которые пройдут в сентябре

В Службе внешней разведки назвали вероятным сценарий использования Россией учений "Кавказ-2020" для захвата дамбы Северо-Крымского канала в Херсонской области. Об этом в своей статье для ZN.UA написал глава Службы внешней разведки Валерий Кондратюк.

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По его словам, Кремль намерен использовать стратегические военные учения "Кавказ-2020", которые назначены на конец сентября, для политического давления на Украину и Запад. В ходе учений будут отработаны сценарии нападения на соседние страны.

Общее количество войск - как минимум 120 тысяч военнослужащих, три тысячи боевых бронированных машин, около 300 самолетов, 250 вертолетов, 50 кораблей и до пяти подводных лодок, рассказал Кондратюк.

"Вероятным сценарием учений является также использование войск для решения вопроса водоснабжения временно оккупированного Крыма", - считает глава СВР.

Он напомнил, что до аннексии материковая Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде. По словам Кондратюка, "потенциально ВС РФ могут под надуманным предлогом осуществить марш-бросок вглубь территории Херсонской области с целью установления контроля над дамбой Северо-Крымского канала".

Вместе с тем Кондратюк отмечает, что, по оценкам СВР, военная агрессия РФ против Украины осенью в виду ряда факторов будет "несвоевременной". Однако "в дальнейшей перспективе активность РФ в отношении Украины может трансформироваться в масштабную военную операцию с захватом новых украинских территорий".

Вадим Ребрина

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