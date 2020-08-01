Во внешней разведке считают вероятной попытку прорыва РФ в Херсонскую область
Для этого Кремль может использовать учения Кавказ-2020, которые пройдут в сентябре
В Службе внешней разведки назвали вероятным сценарий использования Россией учений "Кавказ-2020" для захвата дамбы Северо-Крымского канала в Херсонской области. Об этом в своей статье для ZN.UA написал глава Службы внешней разведки Валерий Кондратюк.
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По его словам, Кремль намерен использовать стратегические военные учения "Кавказ-2020", которые назначены на конец сентября, для политического давления на Украину и Запад. В ходе учений будут отработаны сценарии нападения на соседние страны.
Общее количество войск - как минимум 120 тысяч военнослужащих, три тысячи боевых бронированных машин, около 300 самолетов, 250 вертолетов, 50 кораблей и до пяти подводных лодок, рассказал Кондратюк.
"Вероятным сценарием учений является также использование войск для решения вопроса водоснабжения временно оккупированного Крыма", - считает глава СВР.
Он напомнил, что до аннексии материковая Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде. По словам Кондратюка, "потенциально ВС РФ могут под надуманным предлогом осуществить марш-бросок вглубь территории Херсонской области с целью установления контроля над дамбой Северо-Крымского канала".
Вместе с тем Кондратюк отмечает, что, по оценкам СВР, военная агрессия РФ против Украины осенью в виду ряда факторов будет "несвоевременной". Однако "в дальнейшей перспективе активность РФ в отношении Украины может трансформироваться в масштабную военную операцию с захватом новых украинских территорий".
- Ранее экс-командующий силами США в Европе Бен Ходжес заявил, что в начале осени, прикрываясь масштабными военными учениями Кавказ-2020, Россия может попытаться захватить весь юг Украины.
- 5 июля командующий Военно-морских сил контр-адмирал Алексей Неижпапа в интервью Думской сказал, что не исключает попытки прорыва российских войск на юг Херсонской области с территории оккупированного Крыма, чтобы обеспечить заполнение Северо-Крымского канала. Он отметил, что Украина готовится к "полномасштабной военной конфронтации".
- Командующий объединенных сил ВСУ Сергей Наев заявил, что Неижпапа не обладает необходимым объемом сведений для таких выводов.
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