Во время обысков в Почаевской лавре группа несовершеннолетних устроила провокацию – видео
Почаевская лавра в Тернопольской области (Фото: wikipedia.org)

На территории Почаевской Свято-Успенской лавры в Тернопольской области правоохранители 8 октября проводили следственные действия. Во время этого произошли провокации – обыскам препятствовала группа несовершеннолетних. Об этом сообщил директор Кременецко-Почаевского государственного историко-архитектурного заповедника Василий Ильчишин.

По его словам, во время попытки следователей мирно и в присутствии адвокатов провести следственные действия на территории Почаевской лавры начались провокации со стороны религиозной организации.

Читайте также
"Сорри, война, до свидания". УПЦ пошла на разрыв с РПЦ, Новинский против: что решил собор

"Под четким кураторством представителей братии лавры на место следственного действия были запущены несовершеннолетние, которые были крайне агрессивными и распускали руки как к следователям, так и к полиции", – рассказал Ильчишин.

Директор рассказал Укринформу, что его привлекли к следственным действиям как руководителя Кременецко-Почаевского государственного историко-архитектурного заповедника, который является балансодержателем шести памятников на территории Почаевской лавры, в части из которых должны были проводить обыски.

Его задачей было следить за тем, чтобы не были затронуты аутентичные элементы памятников во время обысков.

"Во время обхода следственно-оперативная группа обнаружила, что двери в помещениях, которые должны были осмотреть, закрыты. Хотя накануне они были открыты. В таком случае правоохранители имели право открыть их с применением специальных инструментов вместе с представителями ГСЧС. Принудительно открыли двери в хозяйственную часть, здание которой расположено рядом с историческим памятником. Когда это произошло, то начались провокации", – рассказал Ильчишин.

По его словам, появилась группа несовершеннолетних, которые вели себя агрессивно и препятствовали правоохранителям выполнять свою работу.

На территории лавры начали бить в колокола и собираться прихожане Украинской православной церкви Московского патриархата.

"Было заметно, что это была предварительно спланированная акция, среди них был лидер, который руководил их действиями. Они начали дергать следователя, выхватили у него папку, пытались отобрать инструменты, которые следственно-оперативная группа имела с собой. Открыли ворота, и на территорию лавры хлынула группа бабушек, которые обрызгивали правоохранителей водой, выкрикивая проклятия и молитвы одновременно, и не только на украинском языке", – рассказал Ильчишин.

По данным Укринформа, следственные действия перенесли на другой день.

LIGA.net обратилась за комментарием в правоохранительные органы для подтверждения информации. Новость будет дополнена, как только появится ответ.

обыскпровокация