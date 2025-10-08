Во время обысков в Почаевской лавре группа несовершеннолетних устроила провокацию – видео

Во время обысков в Почаевской лавре несовершеннолетние вели себя агрессивно, рассказал директор заповедника

Почаевская лавра в Тернопольской области (Фото: wikipedia.org)

На территории Почаевской Свято-Успенской лавры в Тернопольской области правоохранители 8 октября проводили следственные действия. Во время этого произошли провокации – обыскам препятствовала группа несовершеннолетних. Об этом сообщил директор Кременецко-Почаевского государственного историко-архитектурного заповедника Василий Ильчишин.

По его словам, во время попытки следователей мирно и в присутствии адвокатов провести следственные действия на территории Почаевской лавры начались провокации со стороны религиозной организации.

"Под четким кураторством представителей братии лавры на место следственного действия были запущены несовершеннолетние, которые были крайне агрессивными и распускали руки как к следователям, так и к полиции", – рассказал Ильчишин.

Директор рассказал Укринформу, что его привлекли к следственным действиям как руководителя Кременецко-Почаевского государственного историко-архитектурного заповедника, который является балансодержателем шести памятников на территории Почаевской лавры, в части из которых должны были проводить обыски.

Его задачей было следить за тем, чтобы не были затронуты аутентичные элементы памятников во время обысков.

"Во время обхода следственно-оперативная группа обнаружила, что двери в помещениях, которые должны были осмотреть, закрыты. Хотя накануне они были открыты. В таком случае правоохранители имели право открыть их с применением специальных инструментов вместе с представителями ГСЧС. Принудительно открыли двери в хозяйственную часть, здание которой расположено рядом с историческим памятником. Когда это произошло, то начались провокации", – рассказал Ильчишин.

По его словам, появилась группа несовершеннолетних, которые вели себя агрессивно и препятствовали правоохранителям выполнять свою работу.

На территории лавры начали бить в колокола и собираться прихожане Украинской православной церкви Московского патриархата.

"Было заметно, что это была предварительно спланированная акция, среди них был лидер, который руководил их действиями. Они начали дергать следователя, выхватили у него папку, пытались отобрать инструменты, которые следственно-оперативная группа имела с собой. Открыли ворота, и на территорию лавры хлынула группа бабушек, которые обрызгивали правоохранителей водой, выкрикивая проклятия и молитвы одновременно, и не только на украинском языке", – рассказал Ильчишин.

По данным Укринформа, следственные действия перенесли на другой день.

LIGA.net обратилась за комментарием в правоохранительные органы для подтверждения информации. Новость будет дополнена, как только появится ответ.