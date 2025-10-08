Під час обшуків у Почаївській лаврі група неповнолітніх влаштувала провокацію – відео

Під час обшуків у Почаївській лаврі неповнолітні поводилися агресивно і перешкоджали правоохоронцям, розповів директор заповідника

Почаївська лавра у Тернопільській області (Фото: wikipedia.org)

На території Почаївської Свято-Успенської лаври у Тернопільській області правоохоронці 8 жовтня проводили слідчі дії. Під час цього відбулися провокації – обшукам перешкоджала група неповнолітніх. Про це повідомив директор Кременецько-Почаївського державного історико-архітектурного заповідника Василь Ільчишин.

За його словами, під час спроби слідчих мирно і в присутності адвокатів провести слідчі дії на території Почаївської лаври почалися провокації зі сторони релігійної організації.

"Під чітким кураторством представників братії лаври на місце слідчої дії були запущені неповнолітні, які були вкрай агресивними та розпускали руки як до слідчих, так і до поліції", – розповів Ільчишин.

Директор розповів Укрінформу, що його залучили до слідчих дій як керівника Кременецько-Почаївського державного історико-архітектурного заповідника, який є балансоутримувачем шести пам'яток на території Почаївської лаври, у частині з яких повинні були проводити обшуки.

Його завданням було стежити за тим, щоб не були порушені автентичні елементи пам'яток під час обшуків.

"Під час обходу слідчо-оперативна група виявила, що двері у приміщеннях, які повинні були оглянути, зачинені. Хоча напередодні вони були відкриті. В такому разі правоохоронці мали право відчинити їх із застосуванням спеціальних інструментів разом із представниками ДСНС. Примусово відчинили двері у господарську частину, будівля якої розташована поряд з історичною пам'яткою. Коли це відбулося, то почалися провокації", – розповів Ільчишин.

За його словами, з'явилася група неповнолітніх, які поводилися агресивно і перешкоджали правоохоронцям виконувати свою роботу.

На території лаври почали бити в дзвони й збиратися прихожани Української православної церкви Московського патріархату.

"Було помітно, що це була попередньо спланована акція, серед них був лідер, який керував їхніми діями. Вони почали шарпати слідчого, вихопили у нього теку, намагалися відібрати інструменти, які слідчо-оперативна група мала з собою. Відкрили ворота, і на територію лаври ринула група бабусь, які кропили правоохоронців водою, вигукуючи прокльони й молитви одночасно, і не тільки українською мовою", – розповів Ільчишин.

За даними Укрінформу\, слідчі дії перенесли на інший день.

LIGA.net звернулась за коментарем до правоохоронних органів для підтвердження інформації. Новину буде доповнено, щойно з'явиться відповідь.