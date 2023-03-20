Во время тревоги под Киевом сбили российский беспилотник

Сегодня, 20 марта, во время воздушной тревоги в окрестностях Киева был сбит вражеский беспилотник. Об этом сообщает Киевская городская военная администрация.

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"Во время крайней воздушной тревоги в воздушном пространстве к северу от Киева был обнаружен вражеский объект типа БПЛА. Силами и средствами ПВО цель была уничтожена", – говорится в сообщении.

Какой именно беспилотник был уничтожен – не сообщается.

Начальник КГВА Сергей Попко призвал жителей Киева после сигнала воздушной тревоги идти в ближайшие укрытия.

Воздушная тревога в Киеве 20 марта была объявлена 15:39 и отменена в 15:55.

В ночь с 17 на 18 марта Россия атаковала Украину 16 иранскими дронами-камикадзе. 11 "шахедов" сбили силы ПВО, два – попали в объект критической инфраструктуры в Новомосковске Днепропетровской области.

Три прилета было во Львовской области.

Ранним утром 18 марта Россия обстреляла Запорожье ракетами С-300.

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Наталія Медведєва

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