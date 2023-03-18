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Атака "шахедов". Ночью было три прилета в Яворовском районе – Львовская ОВА

Цей матеріал також доступний українською
18.03.2023, 09:32
Атака
Максим Козицкий (Фото: Facebook/kozytskyy.maksym.official)

Ночью 18 марта во время российской атаки иранскими дронами-камикадзе Shahed-136 три беспилотника разорвались в Яворовском районе Львовской области. Об этом сообщил глава ОВА Максим Козицкий.

Как сказал Козицкий, по предварительной информации, Львовскую область атаковали шесть иранских дронов.

Три беспилотника сбили силы ПВО воздушного командования "Запад".

"Еще три беспилотника попали в нежилые помещения в Яворовском районе. Помещения повреждены. Самое важное – пострадавших нет", – сообщил глава ОВА.

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Наталія Медведєва
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дрон львовская область Максим Козицкий яворовский район Shahed-136
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