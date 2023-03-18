Атака "шахедов". Ночью было три прилета в Яворовском районе – Львовская ОВА

Ночью 18 марта во время российской атаки иранскими дронами-камикадзе Shahed-136 три беспилотника разорвались в Яворовском районе Львовской области. Об этом сообщил глава ОВА Максим Козицкий.

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Как сказал Козицкий, по предварительной информации, Львовскую область атаковали шесть иранских дронов.

Три беспилотника сбили силы ПВО воздушного командования "Запад".

"Еще три беспилотника попали в нежилые помещения в Яворовском районе. Помещения повреждены. Самое важное – пострадавших нет", – сообщил глава ОВА.

В ночь с 17 на 18 марта Россия атаковала Украину 16 иранскими дронами-камикадзе. 11 "шахедов" сбили силы ПВО, два – попали в объект критической инфраструктуры в Новомосковске Днепропетровской области.

Ранним утром 18 марта Россия обстреляла Запорожье ракетами С-300.

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Наталія Медведєва

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