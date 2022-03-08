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Во время военного положения. Срочникам будут доплачивать 30 000 грн вознаграждения

Цей матеріал також доступний українською
08.03.2022, 05:38
Во время военного положения. Срочникам будут доплачивать 30 000 грн вознаграждения - Фото
Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ

Во время действия военного положения в Украине военнослужащим срочной службы ежемесячно будут выплачивать 30 000 грн дополнительного вознаграждения. Кабмин внес изменения в постановление, сообщается на Правительственном портале.

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Уточняется, что постановление принято после указа президента. Вознаграждение получат военнослужащие ВСУ, СБУ, разведки, Нацгвардии, Госпогранслужбы, Управления госохраны, ГСЧС и других спецслужб.

В постановлении указано, что военнослужащие, принимающие непосредственное участие в боевых действиях против российских оккупантов, получат дополнительно 100 000 грн ежемесячно.

Семьи военнослужащих, погибших в результате атак оккупантов, получат единовременные выплаты в размере 15 млн грн – они распределяются равными долями на всех получателей.

"Украинский солдат – контрактник, доброволец, срочник – заслуживает равного уважения и достойного обеспечения. Признавая это, Кабмин забрал ограничительную норму, чтобы каждый срочник знал, что страна благодарна", – прокомментировал постановление Кабмина глава Минобороны Алексей Резников.

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Яна Катасонова
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