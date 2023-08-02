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Военно-морские силы Украины не причастны к атаке на корабли Черноморского флота – ВМС ВСУ

Цей матеріал також доступний українською
02.08.2023, 13:17
Военно-морские силы Украины не причастны к атаке на корабли Черноморского флота – ВМС ВСУ - Фото
Дмитрий Плетенчук (Скришот видео)

Военно-морские силы не имеют отношения к атаке на корабле Черноморского флота РФ, о которой заявило минобороны России. Об этом сообщил спикер ВМС Украины, капитан 3-го ранга Дмитрий Плетенчук в эфире Радио Свобода.

Военного моряка попросили прокомментировать заявление минобороны РФ, которое утром 1 августа сообщило о якобы "безуспешной атаке" трех морских дронов на патрульные корабли Черноморского флота "Сергей Котов" и "Василий Быков" – в 340 км от Севастополя. Все дроны были якобы уничтожены.

"По этому поводу могу лишь отметить, что данные дроны не стоят на вооружении Военно-морских сил... Что касается инцидента, который якобы имел место с их применением (если это соответствует действительности) – Военно-морские силы не имеют никакого отношения", – заявил Плетенчук.

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Наталья Медведева
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