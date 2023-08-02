RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
ОСАГО
Вакансії
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Військово-морські сили України не причетні до атаки на кораблі Чорноморського флоту – ВМС ЗСУ

Этот материал также доступен на русском
02.08.2023, 13:17
Військово-морські сили України не причетні до атаки на кораблі Чорноморського флоту – ВМС ЗСУ - Фото
Дмитро Плетенчук (Скришот відео)

Військово-морські сили не причетні до атаки на кораблі Чорноморського флоту РФ, про яку заявило міноборони Росії. Про це повідомив речник ВМС України, капітан 3-го рангу Дмитро Плетенчук в етері Радіо Свобода.

Військового моряка попросили прокоментувати заяву міноборони РФ, яке вранці 1 серпня повідомило про нібито "безрезультатну атаку" трьох морських дронів на патрульні кораблі Чорноморського флоту "Сергій Котов" та "Василь Биків" – за 340 км від Севастополя. Всі дрони були нібито знищені.

"Можу лише зазначити, що ці дрони не стоять на озброєнні Військово-морських сил... Щодо інциденту, який нібито мав місце з їх застосуванням (якщо це відповідає дійсності) – Військово-морські сили не мають жодного стосунку", – заявив Плетенчук.

Читайте також: Перехоплено розмову екіпажу Ка-29 про евакуацію російських моряків у Чорному морі – Бабель

Читайте також: Американці з CNN зняли сюжет про українські морські дрони – відео

Наталія Медведєва
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
чорне мореВМС ЗСУчорноморський флотморський дрон
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 