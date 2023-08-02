Військово-морські сили України не причетні до атаки на кораблі Чорноморського флоту – ВМС ЗСУ

Військово-морські сили не причетні до атаки на кораблі Чорноморського флоту РФ, про яку заявило міноборони Росії. Про це повідомив речник ВМС України, капітан 3-го рангу Дмитро Плетенчук в етері Радіо Свобода.

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Військового моряка попросили прокоментувати заяву міноборони РФ, яке вранці 1 серпня повідомило про нібито "безрезультатну атаку" трьох морських дронів на патрульні кораблі Чорноморського флоту "Сергій Котов" та "Василь Биків" – за 340 км від Севастополя. Всі дрони були нібито знищені.

"Можу лише зазначити, що ці дрони не стоять на озброєнні Військово-морських сил... Щодо інциденту, який нібито мав місце з їх застосуванням (якщо це відповідає дійсності) – Військово-морські сили не мають жодного стосунку", – заявив Плетенчук.

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Після виходу з зернової угоди Росія відкликала гарантії ненападу на цивільні судна в Одесі.

26 липня розвідка Британії повідомила, що Росія, мабуть, надіслала корвет для перехоплення чорноморських транспортів.

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