Російські моряки одного з кораблів у Чорному морі запросили на евакуацію. Про це повідомляє Бабель із посиланням на джерело в секторі безпеки та оборони та публікує аудіоперехоплення переговорів.

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Як зазначається, у перехопленій розмові беруть участь екіпажі гелікоптерів Ка-29, які задіяні в евакуації російських моряків.

Уранці 1 серпня міноборони Росії повідомило про "безуспішну" атаку трьох морських дронів на патрульні кораблі Чорноморського флоту "Сергей Котов"" та "Василий Быков" – за 340 км від Севастополя. Усі дрони були нібито знищені.

На російських пабліках поширили інформацію, що серед атакованих кораблів був контейнеровоз Sparta-IV, який, за даними Naval News та спостерігачів, возив з Сирії зброю.

Джерело Бабеля повідомило, що зараз російські моряки одного з цих кораблів просять про евакуацію постраждалих.

За інформацією видання, до евакуації залучено гелікоптери Ка-29, яким наказано доправити тіла загиблих та поранених на територію Чорноморського вищого військово-морського училища Севастополя.

У перехопленій розмові між екіпажами гелікоптерів та береговими авіаційними службами Росії передаються поточні координати місцеперебування кораблів та уточнюється кількість постраждалих.

На момент розмови йдеться як мінімум про одного загиблого та п'ятьох поранених, які потребують термінової евакуації.

Звучать слова про необхідність присутності під час евакуації санітарного автомобіля та прикордонника для розмитнення, але чого саме, не уточнюється.

Який корабель постраждав від атаки – невідомо.

Бабель звертає увагу, що Росія називає контейнеровоз Sparta-IV цивільним, але джерело каже, що на судні встановлено великокаліберну зброю, а на борту є озброєні команди та кадрові військові.

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