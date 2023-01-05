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Военное сотрудничество России и Ирана угрожает не только Украине, но и США – Белый дом

Цей матеріал також доступний українською
05.01.2023, 16:21
Военное сотрудничество России и Ирана угрожает не только Украине, но и США – Белый дом - Фото
Джон Кирби (фото - ЕРА)

Военное сотрудничество России и Ирана представляет угрозу безопасности не только Украины, но и национальной безопасности США. Об этом сказал советник по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби, пишет Голос Америки.

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Кирби подчеркнул, что администрация США продолжает внимательно отслеживать динамику отношений в сфере обороны между Ираном и Россией.

"Эта тема беспокоит нас не только из-за войны в Украине, мы принимаем во внимание и то, какое воздействие она окажет на интересы национальной безопасности США на Ближнем Востоке и интересы наших партнеров", – сказал Кирби.

Он отдельно упомянул о поставках иранских дронов России, и отметил, что Белый дом многое ожидает от сотрудничества с новым правительством Израиля, в том числе в контексте вызовов, которые создает Иран.

Читайте также: NYT написала, что Украина сбивает дешевые дроны дорогими ракетами. ВСУ: Сравнивать неправильно

Сергій Бережний
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Израиль Иран белый дом Ближний Восток джон кирби дроны-камикадзе
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