Военное сотрудничество России и Ирана угрожает не только Украине, но и США – Белый дом
Военное сотрудничество России и Ирана представляет угрозу безопасности не только Украины, но и национальной безопасности США. Об этом сказал советник по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби, пишет Голос Америки.
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Кирби подчеркнул, что администрация США продолжает внимательно отслеживать динамику отношений в сфере обороны между Ираном и Россией.
"Эта тема беспокоит нас не только из-за войны в Украине, мы принимаем во внимание и то, какое воздействие она окажет на интересы национальной безопасности США на Ближнем Востоке и интересы наших партнеров", – сказал Кирби.
Он отдельно упомянул о поставках иранских дронов России, и отметил, что Белый дом многое ожидает от сотрудничества с новым правительством Израиля, в том числе в контексте вызовов, которые создает Иран.
- Россия активизировала удары дронами в новогодние праздники, запустив по Украине под 100 "шахедов".
- США обсуждают с Израилем угрозу иранских дронов и ищут пути для прекращения поставок РФ.
- Россия купила у Ирана 1700 дронов-камикадзе Shahed-136 и получает их траншами, сообщил начальник ГУР Кирилл Буданов.
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