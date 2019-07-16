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16.07.2019, 10:21

Военные и выборы. Как будет проходить голосование в Донбассе

Военные и выборы. Как будет проходить голосование в Донбассе - Фото
Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

В штабе ООС отметили, что соблюдаются требования по защите персональных данных украинских военных

Голосование на досрочных выборах 21 июля для военных пройдет на обычных участках, а соответствующие заявления об изменении их места голосования уже направлены в Госреестр избирателей. Об этом сообщил полковник Евгений Попович, сообщает пресс-центр штаба ООС.

"Голосование личного состава на внеочередных выборах народных депутатов будет осуществляться на обычных избирательных участках. Организована подача в Госреестр избирателей заявлений военнослужащих для временного изменения места голосования", - отметил Попович.

По его словам, Госреестр уже определил избирательные участки, на которых будет проходить голосование личного состава. Попович уточнил, что соблюдаются требования к законодательству по защите персональных данных военнослужащих.

"Голосование военнослужащих будет осуществляться поочередно, в соответствии с определенным командованием военной части графику, с расчетом, чтобы предоставить возможность каждому военнослужащему реализовать свое право голоса с одновременным сохранением уровня боевой готовности и выполнением поставленных задач", - подчеркнул Попович.

31 мая 2019 года президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду как неотложный проект закона о внесении изменений в закон о выборах народных депутатов относительно обеспечения избирательных прав военнослужащих.

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Теги: Владимир Зеленский, оос, выборы, военные, голосование, евгений попович
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