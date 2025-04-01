Военные лидеры Украины, Франции и Британии согласуют дальнейшие шаги в ближайшие дни

Кир Стармер (Фото: ЕРА/Betty Laura)

Военные лидеры Украины, Франции и Великобритании встретятся в ближайшие дни для обсуждения гарантий безопасности для Киева. Об этом заявил спикер британского премьера Кира Стармера, передает Reuters.

По его словам, предстоящая встреча должна стать "следующим этапом детального согласования совместных планов" по гарантиям безопасности для Украины и была согласована во время телефонного звонка между Стармером и президентом Владимиром Зеленским по итогам заседания "коалиции решительных" в Париже.

В ходе этой встречи Зеленский пригласил союзников в Украину для совместной разработки четкого плана безопасности на земле, в небе и на море.

Президент Франции Макрон 27 марта 2025 года заявил, что министры иностранных дел европейских стран должны в течение трех недель выдвинуть предложения по мониторингу режима прекращения огня между Россией и Украиной.

Также французский лидер подчеркнул, что миссия будет предусматривать "франко-британскую команду", которая будет заниматься подготовкой "будущего формата украинской армии".