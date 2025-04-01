Військові лідери України, Франції та Британії узгодять подальші кроки найближчими днями

Кір Стармер (Фото: ЕРА/Betty Laura)

Військові лідери України, Франції та Великої Британії зустрінуться найближчими днями, щоб обговорити гарантії безпеки для Києва. Про це заявив речник британського прем'єра Кіра Стармера, передає Reuters.

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За його словами, майбутня зустріч має стати "наступним етапом детального узгодження спільних планів" щодо гарантій безпеки для України й була узгоджена під час телефонного дзвінка між Стармером і президентом Володимиром Зеленським за підсумками засідання "коаліції рішучих" у Парижі.

Під час цієї зустрічі Зеленський запросив союзників в Україну для спільної розробки чіткого плану безпеки на землі, у небі й на морі.

Президент Франції Макрон 27 березня 2025 року заявив, що міністри закордонних справ європейських країн мають протягом трьох тижнів висунути пропозиції щодо моніторингу режиму припинення вогню між Росією та Україною.

Також французький лідер наголосив, що місія передбачатиме "франко-британську команду", яка займатиметься підготовкою "майбутнього формату української армії".