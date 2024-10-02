Военные отрицают сброс ОДАБ-9000 на Волчанск: Использовали меньший боеприпас

Любые данные об этой бомбе сейчас засекречены

Момент взрыва в Волчанске (Фото: скрин видео)

Российские пропагандисты заявили, что якобы армия России ударила по Волчанску авиабомбой ОДАБ-9000. Однако информация оказалась фейковой, сообщил спикер оперативно-тактической группировки "Харьков", полковник Виталий Саранцев.

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"Был использован боеприпас меньшего веса и мощности, взрыв которого пропагандисты использовали для создания "эффектной" картинки", – сказал Саранцев.

Он отметил, что для применения бомбы ОДАБ-9000 нужен соответствующий носитель, например, стратегический бомбардировщик Ту-160. Однако перемещение таких самолетов не было зафиксировано.

Представитель ОТГ "Харьков" не исключил, что подобные сообщения российских пропагандистов могут быть частью информационной войны против Украины. Враг, по его словам, пытается деморализовать украинских военных, запугать местное население и дестабилизировать ситуацию в регионе.

Саранцев призвал украинцев верить информации только из проверенных и официальных источников и не распространять фейковые сообщения. Такое поведение "подыгрывает врагу", добавил он.

Справка. ОДАБ-9000 – это объемно-детонирующая авиабомба повышенной мощности. Считается мощным неядерным боеприпасом в мире (44 000 кг тротилового эквивалента). Неофициальное название "папа всех бомб".

Годы ее эксплуатации засекречены. Единственное доказательство ее использования – ролик об испытании авиабомбы, проведенном 11 сентября 2007 года. Его показывали по телевидению РФ.

2 сентября ВСУ вышли из Угледара, о чем заявили в пресс-службе оперативно-стратегической группировки войск "Хортица".

Спикер Сил обороны юга Назар Волошин заявил, что российские солдаты готовятся к штурмам на Запорожском направлении. В частности возле Приютного и у Работино.

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