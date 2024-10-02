Військові заперечили скидання ОДАБ-9000 на Вовчанськ: Використовували менший боєприпас

Будь-які дані про цю бомбу наразі засекречені

Момент вибуху у Вовчанську (Фото: скрин відео)

Російські пропагандисти заявили, що нібито армія Росії ударила по Вовчанську авіабомбою ОДАБ-9000. Однак інформація виявилася фейковою, повідомив речник оперативно-тактичного угруповання "Харків", полковник Віталій Саранцев.

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"Був використаний боєприпас меншої ваги та потужності, вибух якого пропагандисти використали для створення "ефектної" картинки", — сказав Саранцев.

Він зазначив, що для застосування бомби ОДАБ-9000 потрібен відповідний носій, наприклад, стратегічний бомбардувальник Ту-160. Проте переміщення таких літаків не було зафіксовано.

Речник ОТУ "Харків" не виключив, що подібні повідомлення російських пропагандистів можуть бути частиною інформаційної війни проти України. Ворог, за його словами, намагається деморалізувати українських військових, залякати місцеве населення та дестабілізувати ситуацію в регіоні.

Саранцев закликав українців вірити інформації лише з перевірених та офіційних джерел і не поширювати фейкові повідомлення. Така поведінка "підігрує ворогу", додав він.

Довідка. ОДАБ-9000 – це об'ємно-детонувальна авіабомба підвищеної потужності. Вважається найпотужнішим неядерним боєприпасом у світі (44 000 кг тротилового еквівалента). Неофіційна назва "тато всіх бомб".

Роки її експлуатації засекречені. Єдиний доказ її використання – ролик про випробування авіабомби, яке було проведено 11 вересня 2007 року. Його показували по телебаченню РФ.

2 вересня ЗСУ вийшли з Вугледара, про що заявили у пресслужбі оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця".

Речник Сил оборони півдня Назар Волошин заявив, що російські солдати готуються до штурмів на Запорізькому напрямку. Зокрема біля Приютного і біля Роботиного.

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