Военным разведчикам ко Дню Независимости подарили Bayraktar ТВ2 – ГУР

Военные разведчики Минобороны получили в подарок беспилотник Bayraktar ТВ2 ко Дню Независимости. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны.

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"Компания Baykar Makina своеобразно поздравила Украину с Днем Независимости. 24 августа украинская разведка получила в подарок от производителя знаменитых дронов ударный БПЛА Bayraktar TB2", – говорится в сообщении

В ГУР напомнили, что это не первый подобный подарок. В частности, 25 января 2023 года Baykar Makina передала ГУР МО два беспилотника Bayraktar TB2.

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Утром 23 августа во временно оккупированном Крыму была уничтожена российская зенитно-ракетная система большого и среднего радиуса действия С-400 "Триумф".

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