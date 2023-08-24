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Военным разведчикам ко Дню Независимости подарили Bayraktar ТВ2 – ГУР

Цей матеріал також доступний українською
24.08.2023, 12:17
Военным разведчикам ко Дню Независимости подарили Bayraktar ТВ2 – ГУР - Фото
БПЛА Bayraktar TB2 (Фото: АрміяІнформ)

Военные разведчики Минобороны получили в подарок беспилотник Bayraktar ТВ2 ко Дню Независимости. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны.

"Компания Baykar Makina своеобразно поздравила Украину с Днем Независимости. 24 августа украинская разведка получила в подарок от производителя знаменитых дронов ударный БПЛА Bayraktar TB2", – говорится в сообщении

В ГУР напомнили, что это не первый подобный подарок. В частности, 25 января 2023 года Baykar Makina передала ГУР МО два беспилотника Bayraktar TB2.

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  • Утром 23 августа во временно оккупированном Крыму была уничтожена российская зенитно-ракетная система большого и среднего радиуса действия С-400 "Триумф".

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Наталья Медведева
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Bayraktarгурвоенная помощь
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