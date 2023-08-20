UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
Crypto
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

У Буданова показали, как уничтожили российскую РЭБ "Поле-21": видео с дрона видео

Цей матеріал також доступний українською
20.08.2023, 12:20
"Через Европу пойдем". Журналистка разговорила вагнеровца в Беларуси на сайте знакомств
"Через Европу пойдем". Журналистка разговорила вагнеровца в Беларуси на сайте знакомств
Ликвидация кадыровцев под Бахмутом. Им предлагали сдаться – видео
Ликвидация кадыровцев под Бахмутом. Им предлагали сдаться – видео

Украинские разведчики показали, как с помощью беспилотника уничтожили комплекс радиоэлектронной борьбы "Поле-21" россиян. Видео опубликовали в Facebook.

Ролик, опубликованный разведчиками, снимал украинский FPV-дрон, который выследил российскую РЭБ и начал движение в ее направлении.

Как следствие – взрыв и задымление, свидетельствующие об уничтожении "Поля" оккупантов.

Разведчики напоминают, что средства радиоэлектронной борьбы на войне имеют стратегически важное значение.

СПРАВКА. Задача РЭБ "Поле-21" – создавать помехи и подавлять любые сигналы навигационных спутников в радиусе более 25 км. На эти сигналы ориентируются самолеты, ракеты, высокоточная артиллерия и беспилотники. Россия приняла комплекс на вооружение в 2016 году. Лишенные ориентации воздушные цели, соответственно, не долетают до целей и падают.

Читайте также: В Украине создали рюкзак, защищающий от атаки дронов - фото

Милана Головань
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
войнарэбполе-21гур
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 