Украинские разведчики показали, как с помощью беспилотника уничтожили комплекс радиоэлектронной борьбы "Поле-21" россиян. Видео опубликовали в Facebook.
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Ролик, опубликованный разведчиками, снимал украинский FPV-дрон, который выследил российскую РЭБ и начал движение в ее направлении.
Как следствие – взрыв и задымление, свидетельствующие об уничтожении "Поля" оккупантов.
Разведчики напоминают, что средства радиоэлектронной борьбы на войне имеют стратегически важное значение.
СПРАВКА. Задача РЭБ "Поле-21" – создавать помехи и подавлять любые сигналы навигационных спутников в радиусе более 25 км. На эти сигналы ориентируются самолеты, ракеты, высокоточная артиллерия и беспилотники. Россия приняла комплекс на вооружение в 2016 году. Лишенные ориентации воздушные цели, соответственно, не долетают до целей и падают.
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