Украинские разведчики показали, как с помощью беспилотника уничтожили комплекс радиоэлектронной борьбы "Поле-21" россиян. Видео опубликовали в Facebook.

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Ролик, опубликованный разведчиками, снимал украинский FPV-дрон, который выследил российскую РЭБ и начал движение в ее направлении.

Как следствие – взрыв и задымление, свидетельствующие об уничтожении "Поля" оккупантов.

Разведчики напоминают, что средства радиоэлектронной борьбы на войне имеют стратегически важное значение.

СПРАВКА. Задача РЭБ "Поле-21" – создавать помехи и подавлять любые сигналы навигационных спутников в радиусе более 25 км. На эти сигналы ориентируются самолеты, ракеты, высокоточная артиллерия и беспилотники. Россия приняла комплекс на вооружение в 2016 году. Лишенные ориентации воздушные цели, соответственно, не долетают до целей и падают.

В начале августа 2023 года появилось видео, на котором ракетная система HIMARS бьет по российским захватчикам на острове Джарилгач на временно оккупированной Херсонщине.

Воины 79 десантно-штурмовой бригады уничтожили российскую систему разминирования УР-77 в Донецкой области.

11 августа 2023 года появилось видео с поражением кафиров в Урожайном, вероятно, двумя высокоточными авиабомбами JDAM.

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