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Дрон ГУР проти російської РЕБ "Поле-21" – відео результату видео

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20.08.2023, 12:20
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Українські розвідники показали, як за допомогою безпілотника знищили комплекс радіоелектронної боротьби "Поле-21" росіян. Відео опублікували у Facebook.

Відео, опубліковане розвідниками, фільмував український FPV-дрон, який відстежив російську РЕБ і почав рух в її напрямку.

Як наслідок – вибух та задимлення, які свідчать про знищення "Поля" окупантів.

Розвідники нагадують, що засоби радіоелектронної боротьби на війні мають стратегічно важливе значення. 

ДОВІДКА. Задача РЕБ "Поле-21" – створювати перешкоди та придушувати будь-які сигнали навігаційних супутників у радіусі понад 25 км. Саме на ці сигнали орієнтуються літаки, ракети, високоточна артилерія та безпілотники. Росія прийняла на озброєння комплекс у 2016 році. Позбавлені орієнтації повітряні цілі, відповідно, не долітають до цілей і падають.

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Мілана Головань
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війнагурРЕБПоле-21
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