Українські розвідники показали, як за допомогою безпілотника знищили комплекс радіоелектронної боротьби "Поле-21" росіян. Відео опублікували у Facebook.
Відео, опубліковане розвідниками, фільмував український FPV-дрон, який відстежив російську РЕБ і почав рух в її напрямку.
Як наслідок – вибух та задимлення, які свідчать про знищення "Поля" окупантів.
Розвідники нагадують, що засоби радіоелектронної боротьби на війні мають стратегічно важливе значення.
ДОВІДКА. Задача РЕБ "Поле-21" – створювати перешкоди та придушувати будь-які сигнали навігаційних супутників у радіусі понад 25 км. Саме на ці сигнали орієнтуються літаки, ракети, високоточна артилерія та безпілотники. Росія прийняла на озброєння комплекс у 2016 році. Позбавлені орієнтації повітряні цілі, відповідно, не долітають до цілей і падають.
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