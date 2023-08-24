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Військовим розвідникам до Дня Незалежності подарували Bayraktar ТВ2 – ГУР

Этот материал также доступен на русском
24.08.2023, 12:17
Військовим розвідникам до Дня Незалежності подарували Bayraktar ТВ2 – ГУР - Фото
БПЛА Bayraktar TB2 (Фото: АрміяІнформ)

Військові розвідники Міноборони отримали подарунок безпілотник Bayraktar ТВ2 до Дня Незалежності. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони.

"Компанія Baykar Makina своєрідно привітала Україну з Днем Незалежності. 24 серпня українська розвідка отримала у подарунок від виробника знаменитих дронів ударний БПЛА Bayraktar TB2", – йдеться у повідомленні.

У ГУР нагадали, що це не перший подарунок. Зокрема, 25 січня 2023 року Baykar Makina передала ГУР МО два безпілотники Bayraktar TB2.

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  • Вранці 23 серпня у тимчасово окупованому Криму було знищено російську зенітно-ракетну систему великого та середнього радіусу дії С-400 "Тріумф".

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Наталія Медведєва
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військова допомогагурBayraktar
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