Военный аналитик Нарожный: Для нового наступления на одном участке РФ надо 100 000 человек

Иллюстративное фото: ресурс оккупантов

Начало призыва в России срочников – это один из маркеров того, что российский диктатор Владимир Путин планирует продолжать большую войну, а для нового наступления на одном из направлений РФ необходимо создать группировку, насчитывающую более 100 000 оккупантов. Об этом в комментарии LIGA.net для текста "Будет попытка прорыва". Россия начинает призыв 150 000 срочников. Что это значит" рассказал военный аналитик, основатель БО Реактивная почта Павел Нарожный.

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Он заявил, что любое увеличение российской армии – это потенциальная угроза для Украины. Наступление, как отмечает аналитик, может произойти только на линии столкновения, на которой сейчас ведутся активные боевые действия.

Нарожный считает, что наступать через Сумскую или Харьковскую области либо через Беларусь для россиян означает увеличение и без того длинной линии фронта (в настоящее время она составляет около 1500 км) и огромные логистические проблемы.

По словам аналитика, наиболее вероятные направления – Купянско-Лиманский (это позволит россиянам улучшить железнодорожную логистику для обеспечения группировки в районе Бахмута) или Угледар (что позволит оккупантам обезопасить для себя Азовское побережье и сократить линию фронта).

"Но для того, чтобы обеспечить такое наступление, им потребуется соответственно оснащенная ударная группировка, которая должна насчитывать около 100 000 оккупантов. Подготовка которой будет видна и по спутниковым снимкам, и по данным разведки, и по информации в открытых источниках", – заявил Нарожный.

22 марта 2024 года командующий Сухопутными войсками Александр Павлюк заявил, что Россия создает новую группировку из более чем 100 000 человек для возможного наступления.

Мэр Харькова Игорь Терехов считает, что неважно, готовит ли Россия новое наступление на город. В интервью LIGA.net он заявил, что гораздо важнее понять, как давать отпор.

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