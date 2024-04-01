Військовий аналітик Нарожний: Для нового наступу на одній ділянці Росії треба 100 000 окупантів

Військовий аналітик вважає, що росіяни можуть обрати для наступу Куп'янсько-Лиманський напрямок або Вугледар

Ілюстративне фото: ресурс окупантів

Початок призову в Росії строковиків – це один з маркерів того, що російський диктатор Володимир Путін планує продовжувати велику війну, а для нового наступу на одному з напрямків РФ необхідно створити угруповання, яке має налічувати понад 100 000 окупантів. Про це в коментарі LIGA.net для тексту ""Буде спроба прориву". Росія розпочинає призов 150 000 строковиків. Що це означає" розповів військовий аналітик, засновник БО Реактивна пошта Павло Нарожний.

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Він заявив, що будь-яке збільшення російського війська – це потенційна загроза для України. Наступ, як зазначає аналітик, може відбутись лише на тій лінії зіткнення, на якій зараз ведуться активні бойові дії.

Нарожний вважає, що наступати через Сумську чи Харківську області або через Білорусь для росіян означає подовження і без того довгої лінії фронту (наразі вона складає близько 1500 км) і величезні логістичні проблеми.

За словами аналітика, найбільш імовірні напрямки – Куп’янсько-Лиманський (це дозволить росіянам покращити залізничну логістику для забезпечення угруповання у районі Бахмута) або Вугледар (що дозволить окупантам убезпечити для себе Азовське узбережжя та скоротити лінію фронту).

"Але для того, щоб забезпечити такий наступ, їм потрібно буде відповідно оснащене ударне угруповання, яке має налічувати близько 100 000 окупантів. Підготовку якого буде видно і за супутниковими знімками, і за даними розвідки, і за інформацією у відкритих джерелах", – заявив Нарожний.

22 березня 2024 року командувач Сухопутних військ Олександр Павлюк заявив, що Росія створює нове угруповання з більш ніж 100 000 осіб для можливого наступу.

Мер Харкова Ігор Терехов вважає, що неважливо, чи готує Росія новий наступ на місто. В інтерв'ю LIGA.net він заявив, що набагато важливіше зрозуміти, як давати відсіч.

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