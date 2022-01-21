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Новости | Воевать с Украиной – безумство. Блинкен обратился к гражданам России

Цей матеріал також доступний українською
21.01.2022, 00:13
Воевать с Украиной – безумство. Блинкен обратился к гражданам России - Фото
Энтони Блинкен (Фото: Twitter Блинкена)

Война с Украиной бессмысленна и грозит безопасности России. Об этом сказал госсекретарь США Энтони Блинкен на брифинге в Германии, обратившись к гражданам России.

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"И если бы я мог обратиться к русскому народу, я бы сказал ему: вы заслуживаете жить в безопасности и достойно, как и все люди во всем мире, и никто – ни Украина, ни Соединенные Штаты, ни НАТО или его члены – не стремится поставить это под угрозу. Но что действительно угрожает вашей безопасности, так это бессмысленная война с вашими соседями в Украине со всеми вытекающими из этого последствиями, прежде всего для молодых людей, которые будут рисковать или даже отдавать за это свою жизнь", – заявил Блинкен.

Госсекретарь сказал, что нельзя позволять России нарушать принципы международного мира и безопасности, установленные после двух мировых войн и холодной войны.

"Позволить России безнаказанно нарушать эти принципы означало бы вернуть нас всех назад в гораздо более опасные и нестабильные времена", – подчеркнул Блинкен.

Он отметил, что именно ради защиты этих принципов США, союзники и партнеры в Европе так сосредоточены на том, что происходит в Украине.

"Это больше, чем конфликт между двумя странами. Это больше, чем Россия и НАТО. Это кризис с глобальными последствиями, и он требует глобального внимания и действий", – заявил госсекретарь.

  • На прошлой неделе на переговорах с США, НАТО и в ОБСЕ Россия получила отказ на ее требование не брать Украину в НАТО.
  • 20 января президент Джо Байден заявил, что любое пересечение украинской границы российскими подразделениями будет считаться вторжением, за которым последует "жесткая и скоординированная экономическая реакция".
  • 21 января Блинкен встретится в Женеве с с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. По словам госсекретаря США, эта встреча даст Западу понимание того, какой путь выбрал Кремль – агрессию против Украины и ее последствия или дипломатию и деэскалацию.
Наталия Медведева
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