Война России против Украины утомила поляков, поддержка беженцев упала – исследователи
В начале 2025 года поддержка украинских беженцев в Польше снизилась до 53% среди поляков. Однако лавинообразного роста количества атак на украинцев там нет, сказал LIGA.net руководитель центра исследований Польша-Украина Дариуш Матерняк из Варшавы для разбора "Украинцы, убирайтесь прочь". Почему растут антиукраинские настроения в Польше".
"Также на это не указывает статистика. Возможно, больше бытовых инцидентов, которые не являются преступлениями, но они ухудшают атмосферу польско-украинских отношений", – сказал он.
По данным опроса CBOS, в начале 2025 года поддержка украинцев среди поляков составляла лишь 53%. Эта цифра снизилась по сравнению с мартом 2022 года, когда поддержка была на уровне 94%.
Также упало и количество тех, кто поддерживает стремление Украины стать членом Евросоюза – с 55% до 39%.
Исследовательница польско-украинских отношений Ольга Попович сказала LIGA.net, что ситуация закономерна на фоне роста ультраправых и популизма в Европе. По ее словам, это следствие неадекватной политики либералов – маятник сначала слишком качнулся влево, теперь вправо. В ответ на излишнюю толерантность пошла показательная нетолерантность.
Кроме этого, Попович считает, что война России против Украины утомила поляков, исторические и экономические споры наложились и ухудшали отношение к украинцам. Из крайне правых сред негатив против украинцев и перетек в общество.
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