Война России против Украины утомила поляков, поддержка беженцев упала – исследователи

По словам исследовательницы Попович, показательная нетолерантность к украинцам – это реакция поляков на излишнюю толерантность

Беженцы (Иллюстративное фото: Depositphotos)

В начале 2025 года поддержка украинских беженцев в Польше снизилась до 53% среди поляков. Однако лавинообразного роста количества атак на украинцев там нет, сказал LIGA.net руководитель центра исследований Польша-Украина Дариуш Матерняк из Варшавы для разбора "Украинцы, убирайтесь прочь". Почему растут антиукраинские настроения в Польше".

"Также на это не указывает статистика. Возможно, больше бытовых инцидентов, которые не являются преступлениями, но они ухудшают атмосферу польско-украинских отношений", – сказал он.

По данным опроса CBOS, в начале 2025 года поддержка украинцев среди поляков составляла лишь 53%. Эта цифра снизилась по сравнению с мартом 2022 года, когда поддержка была на уровне 94%.

Также упало и количество тех, кто поддерживает стремление Украины стать членом Евросоюза – с 55% до 39%.

Исследовательница польско-украинских отношений Ольга Попович сказала LIGA.net, что ситуация закономерна на фоне роста ультраправых и популизма в Европе. По ее словам, это следствие неадекватной политики либералов – маятник сначала слишком качнулся влево, теперь вправо. В ответ на излишнюю толерантность пошла показательная нетолерантность.

Кроме этого, Попович считает, что война России против Украины утомила поляков, исторические и экономические споры наложились и ухудшали отношение к украинцам. Из крайне правых сред негатив против украинцев и перетек в общество.